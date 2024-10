Zu intensive Szenen: Warum Kidman "Babygirl"-Dreh unterbrechen musste

Der Dreh gewisser Film-Szenen hat schon manchen Schauspieler an seine Grenzen gebracht. Auch Nicole Kidman gab jetzt zu, dass die Dreharbeiten zum Erotikdrama "Babygirl" so aufwühlend für sie waren, dass sie die Arbeit an dem Film in einem bestimmten Moment unterbrechen musste.

Intimitätskoordinator für "Babygirl"

Der Hollywood-Star erhielt bereits nach der Premiere des Films bei den Filmfestspielen von Venedig, wo sie als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, Kritikerlob.

Für die intimen Szenen musste ein Intimitätskoordinator eingestellt werden.

Und laut The Sun sagte Kidman in einem neuen Interview, dass es oft zu viel gewesen sei, die Szenen mit Harrison in der Rolle ihres Liebhabers und mit Antonio Banderas in der Rolle ihres Ehemannes Jacob zu spielen, weswegen die Dreharbeiten unterbrochen werden mussten.

Nicole Kidman: "Wollte nicht angefasst werden"

"Es gab eine enorme Menge an Austausch und Vertrauen und dann auch Frustration", erzählte die Oscar-Preisträgerin. Zuweilen wollte sie nicht angefasst werden. "Bei den Dreharbeiten gab es Zeiten, in denen ich dachte: 'Ich will keinen Orgasmus mehr haben.', 'Komm mir nicht zu nahe.', 'Ich hasse es, das zu tun. Es ist mir egal, ob ich nie wieder in meinem Leben berührt werde.'" Kidman weiter: "Es war für mich die ganze Zeit so präsent, dass es fast wie ein Burnout war."

Regisseurin Halina Reijn ließ sich bei "Babygirl" von Sharon Stones und Michael Douglas' Erotik-Thriller "Basic Instinct" inspirieren, nachdem sie von einer Frau gehört hatte, die während ihrer 25-jährigen Ehe noch nie sexuelles Vergnügen erlebt hat.

Kidman fühlte sich eigenen Angaben zufolge von dem Projekt angezogen, weil es "ein Bereich war, in dem sie noch nie" in ihrer Karriere gewesen war. "Ich war als Schauspielerin immer auf der Suche", sagte sie. Sie frage sich als Schauspielerin immer: "Was kann ich erforschen? Und das war eine Gegend, in der ich noch nie gewesen war."