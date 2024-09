Nicole Kidman über Grausamkeiten, die sie als Kind erlitten hat

"Jedes Mal, wenn mir Zugang zu dieser ganzen Welt gewährt wurde, fühlte ich mich wie ein kleines Mädchen, dem die Chance gegeben wurde, in diese Art von Fantasiewelt einzutreten", erzählte Kidman über ihre Anfänge im Showbusiness, die ihr halfen, selbstsicherer in ihrer Haut zu werden.

Kidman sollte im Jahr 1990 an der Seite ihres Ex-Mannes Tom Cruise ihr Hollywood-Durchbruch gelingen, in Tony Scotts Autorenfilm "Tage des Donners". In den darauffolgenden Jahren avancierte sie zu einer der begehrtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Ihren ersten großen Erfolg in der Modewelt konnte sie verbuchen, als der berühmte Modedesigner John Galliano sie für die Oscar-Verleihung 1997 in Dior einkleidete. Heute gilt Nicole Kidman als Stilikone.