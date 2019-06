Internet rätselt: Wieso berührt Keanu Reeves nie Frauen?

Fans preisen Reeves als "echten Gentleman"

Die meisten Fans halten den 54–Jährigen aber einfach für einen "echten Gentleman".

"Noch ein Grund, Keanu Reeves zu preisen", schreibt ein User.

Manche denken, dass der Mime vor dem Hintergrund der #metoo-Bewegung auf diese Weise vermeiden will, dass ihm Frauen "unangebrachtes Verhalten" ihnen gegenüber vorwerfen können.

"Er ist klug. Er weiß, dass er fotografiert wird und von sexistischen und feministischen Personen beobachtet wird. Die dann so Sachen fragen könnten wie 'Oh, wieso greift er ihr an die Hüfte'?“, mutmaßt ein Fan. "Er versucht, nicht angeklagt zu werden", schreibt ein Mann. Ein anderer User meint dazu: "Die Bilder machen mich einfach nur traurig. Die Tatsache, dass er sich selbst schützen muss, zeigen den moralischen Status in unserer Gesellschaft."