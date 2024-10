Ex-Mann Nick Cannon packt über Maria Careys Dominanz in Ehe aus

Im Dezember 2014 wurden die beiden geschieden. Über ihre Scheidung schrieb Carey in ihrem Buch "The Meaning of Mariah Carey", dass die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben für das Duo zu einer großen Herausforderung wurde. "Die notwendigen Anpassungen für Erwachsene an das Leben als berufstätige Eltern in der Unterhaltungsbranche forderten ihren Tribut von unserer Beziehung, und das Ende unserer Ehe kam so schnell, wie es begonnen hatte", hatte Carey über die Trennung erklärt.