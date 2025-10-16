Nach ORF-Aus: AMS schlug Verena Scheitz Job am Bau vor

Im November 2024 wurde bekannt, dass der Vertrag von "Studio 2"-Moderatorin Verena Scheitz beim ORF nicht mehr verlängert wird. In der Sendung "Willkommen Österreich" sagte sie jetzt dazu: "Man soll sich schon überlegen, ob man das Bild 50 plus, Frau und nicht mehr sichtbar am Schirm beibehalten will."

Und dann erzählte sie eine launige Geschichte über ihre Erfahrungen mit dem AMS. "Ich wollte versichert sein, weil ich zwei Jahre vorher über die Hundeleine geflogen bin und mir alle Bänder gerissen habe und wenn mir das wieder passiert, dann wird's gefährlich."

Als sie dann Vorschläge für Jobs bekam und darüber erzählte, konnte sie nur noch lachen: "Und dann haben sie mich am Bau empfohlen. Sie haben gesagt: 'Frau Scheitz, wir haben für Sie etwas am Bau. Ich hab geglaubt, ich bin in der versteckten Kamera. Dann hab ich gesagt: 'Naja, Hochbau, Tiefbau, Straßenbau? Wo sehen Sie mich da genau?' und dann hat der wirklich gesagt: 'Na, ich seh Sie gar nicht, das System sieht Sie'", so Scheitz, die sich dann aber doch für die Kabarettbühne entschieden hat.