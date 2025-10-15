Die Affäre um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein lässt die britische Königsfamilie nicht los. Nach Prinz Andrew wird auch dessen Ex-Frau Sarah Ferguson wegen ihrer Verbindung zu dem 2019 gestorbenen US-Multimillionär zunehmend zur Belastung für die "Firma". Wirbel um brisante E-Mails der Yorks an Epstein Hintergrund ist ein Bericht der Zeitung The Sun, wonach die Herzogin von York sich nur Wochen nach einer öffentlichen Distanzierung von Epstein bei diesem per E-Mail "zutiefst" entschuldigt haben und ihm ihre Freundschaft versichert haben soll. "Fergie" hatte 2011 in einem Interview mit der Zeitung "Evening Standard" zugegeben, von Epstein 15.000 Pfund (derzeit etwa 17.000 Euro) angenommen zu haben und die Verbindung bedauert. "Ich verabscheue Pädophilie und jeglichen Missbrauch von Kindern", sagte sie damals und zeigte sich reumütig. "Sobald ich kann, werde ich das Geld zurückzahlen und nie wieder etwas mit Jeffrey Epstein zu tun haben", so "Fergie" weiter. Doch das war offenbar schnell vergessen.

Nun steht der Ungnade gefallene Herzog von York erneut im Visier, nachdem bekannt wurde, dass auch er Epstein in einer E-Mail mitgeteilt hatte, sie säßen "im selben Boot", nachdem er zuvor versichert hatte, den Kontakt zu dem seinem einstigen Vertrauten abgebrochen zu haben. Andrew hatte in einem berüchtigten Interview mit BBC Newsnight beteuert, seine Freundschaft mit dem US-Unternehmer im Dezember 2010 abgebrochen zu haben. "Wir haben uns bei diesem Spaziergang im Park einvernehmlich getrennt, und ich bin gegangen, ich glaube, es war am nächsten Tag. Von diesem Tag an hatte ich bis heute keinen Kontakt mehr zu ihm", behauptete der zweifache Vater damals.