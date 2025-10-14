Baby-News aus Monaco: Fürstentum freut sich über Nachwuchs

Freudige Nachricht für die monegassische Fürstenfamilie: Beatrice Borromeo und Pierre Casiraghi sollen Medienberichten zufolge wieder Eltern geworden sein.

Borromeo und Casiraghi: Baby-Name mit besonderer Bedeutung

Nach zehn Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern soll sich das Paar über die Geburt einer Tochter freuen. Das berichtete die französische Zeitschrift Paris Match am 13. Oktober.

Das Mädchen soll auf den Namen Bianca Carolina Marta hören. Der Name sei von besonderer Bedeutung für die Familie sein. Laut Paris Match handelt es sich bei der Namenswahl um eine Hommage an Prinzessin Caroline und Marta Marzotto, Beatrices geliebte Großmutter mütterlicherseits, die in Italien eine wahre Modeikone war.