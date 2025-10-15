Victoria Beckham bei entwürdigendem TV-Auftritt erniedrigt

Seit 4. Oktober läuft die neue Netflix-Dokuserie über Victoria Beckham auf Netflix. Die neue Serie beleuchtet den Weg des ehemaligen "Spice Girls" zur Designerin. Die Ehefrau von David Beckham zeigt in der Netflix-Produktion mit dem Titel "Victoria Beckham" aber auch ihre verletzliche Seite. Offen spricht sie auch über ihren Kampf mit einer Essstörung und den Druck, dünn zu sein (dazu mehr). Victoria Beckham nach Geburt im TV gewogen Die Ehefrau von David Beckham erinnert sich unter anderem daran, nach der Geburt ihres ersten Sohnes Brooklyn in einer TV-Show zu ihrem Gewicht befragt und unter Druck gesetzt worden zu sein, sich live zu wiegen. Dass eine Frau offen zu einer Essstörung befragt oder im Fernsehen öffentlich gewogen wird, ist heutzutage kaum vorstellbar. Doch genau das passierte Victoria Beckham Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre bei einer Reihe von Talkshow-Auftritten.

Während Moderator Chris Evans sie auf die Waage stellte, wurde Beckham in einer BBC-Sendung von Michael Parkinson vor laufenden Kameras zu ihrer Essstörung befragt, wie ein altes Video zeigt. Victoria Beckham von Moderator zu Magersucht befragt Bei einem Talkshow-Auftritt mit Parkinson im Jahr 2000 fragte dieser die Modemacherin völlig unverblümt, ob sie magersüchtig sei. Damit brachte er sie in eine äußerst unangenehme Lage. Victoria Beckham sah sich gezwungen, ihr Gewicht zu verteidigen. Die Atmosphäre glich einem Kreuzverhör. "Was dich betrifft, diese Sache in der Presse, dass du magersüchtig bist – bist du jetzt jetzt magersüchtig?", fragte Parkinson direkt. "Nein, bin ich nicht", verteidigte sich das ehemalige "Spice Girl". Parkinson ließ nicht locker und setzte Beckham weiter unter Druck, sich zu ihren Essgewohnheiten zu äußern.