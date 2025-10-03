Victoria Beckham lässt alle Masken fallen: Wollte "jemand anderer werden"

Sie hat es geschafft, vom "Spice Girl", das für seine modischen Entscheidungen nicht selten belächelt wurde, zur international gefeierten Fashion-Ikone aufzusteigen. In einem neuen Teaser-Trailer zu ihrer Netflix-Doku, die am 9. Oktober startet, gibt Victoria Beckham äußerst persönliche Details über ihren Werdegang preis.

Beckham: "Habe Kleidung genutzt, um jemand anderes zu werden"

Die dreiteilige Serie mit dem Titel "Victoria Beckham" beleuchtet Beckhams Weg zur Designerin und ihren Alltag als Creative Directorin ihrer Mode- und Beauty-Marken. Die Ehefrau von David Beckham zeigt in der Netflix-Produktion aber auch ihre verletzliche Seite.

In den vorab veröffentlichten Ausschnitten erzählt die Designerin vor einer Modeschau: "Ich wollte das schon immer machen."

"Mein ganzes Leben lang habe ich Kleidung genutzt, um jemand anderes zu werden, die Person zu sein, die ich immer sein wollte, obwohl ich es vielleicht von Natur aus nicht war", gibt das ehemalige "Spice Girl" zu.

Es sei vor allem ihre Mutter gewesen, die auf ihre modische Entwicklung erheblichen Einfluss ausgeübt hat.

"Früher habe ich in der Mittagspause im Badezimmer die Schuluniform individuell gestaltet. Ich habe es geliebt, meiner Mutter beim Anziehen zuzusehen. Sie hat sich wirklich um alles gekümmert und das Beste aus sich gemacht", erinnert sich Beckham.