Hunziker bedauert Ehe-Aus: "War nicht in der Lage, Situation zu bewältigen"

Die Schweizer TV-Moderatorin Michelle Hunziker (48) betrachtet ihren Ex-Ehemann Eros Ramazzotti (61) als "Bruder". "Die Beziehung zu Eros ist heute wie die zu einem Bruder. Wir sind eine Familie, wir mögen uns und stehen uns mit ganzem Herzen nahe", sagte sie in einem Interview mit der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera.

Hunziker über Ehe-Aus: "Heute würde ich mich anders verhalten"

Die in Mailand lebende Hunziker bedauert, wie die Ehe mit dem Popstar zu Ende gegangen ist, mit dem sie von 1998 bis 2002 verheiratet war.

"Heute würde ich mich anders verhalten. Wenn man jung ist, hat man viele emotionale Lücken und Unsicherheiten und weiß oft nicht, wie man mit bestimmten Situationen umgehen soll. In einem wirklich schwierigen Moment war ich nicht in der Lage, die Situation zu bewältigen - ich war einfach zu jung. Außerdem war gerade mein Vater gestorben", erklärte Hunziker, die Mutter von drei Töchtern ist.