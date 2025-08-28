Michelle Hunziker bricht Schweigen über neue Liebe
Seit kurzem ist bekannt, dass die beliebte Moderatorin Michelle Hunziker einen neuen Lebensgefährten hat. Dabei handelt es sich um den 57-jährigen Unternehmer Nino Tronchetti Provera, dessen Familie Aktionärin des Mailänder Reifenherstellers Pirelli ist. Internationale Magazine veröffentlichten im Juni Fotos, auf dem das Paar küssend während eines Konzert in Mailand zu sehen ist.
Viel ist über die Beziehung zwischen den beiden aber nicht bekannt. Nun aber ließ sich Hunziker doch einige Worte darüber entlocken.
"Ich bin wirklich glücklich"
Die 48-Jährige besuchte München, um gemeinsam mit Jörg Pilawa die Sat.1-Live-Show "Guinness World Records" zu promoten (Ausstrahlung am 29. und 30. August).
Gegenüber dem Portal Bunte.de betonte Hunziker bezüglich dem neuen Mann an ihrer Seite schwärmerisch: "Ich bin wirklich glücklich. Liebe gehört zum Leben, es ist das Schönste überhaupt. È il motore della vita." Übersetzt bedeutet das: "Liebe ist der Motor des Lebens."
"Versuche, das Ganze privat zu halten"
Die Beziehung mit Tronchetti Provera dürfte also etwas Ernstes sein. In Italien genießt Hunziker Superstar-Status, ihre Ehen mit Eros Ramazotti (1998 bis 2009) und Tomaso Trussardi (2024-2022) waren regelmäßig Gegenstand diverser Boulevardmedien. Daraus hat sie gelernt. "Mittlerweile beschütze ich mein Privatleben ein bisschen, obwohl man die Fotos sieht. Und auf den Fotos kann man ja sehen, dass wir frisch verliebt und glücklich sind. Aber ich versuche, das Ganze ein bisschen privat zu halten, damit man es beschützen kann", so Hunziker gegenüber Bunte.de.
Die ständige Belagerung von Paparazzi in ihrem Leben ist etwas, das für ihre Partner durchaus herausfordernd ist, deutet sie im Interview an. "Ich habe immer jemanden hinter mir." Ihren neuen Partnern würde sie diese Situation als "Paket" erklären, das mitkommt, wenn man mit ihr zusammen sein möchte.
