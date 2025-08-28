Michelle Hunziker bricht Schweigen über neue Liebe

Seit kurzem ist bekannt, dass die beliebte Moderatorin Michelle Hunziker einen neuen Lebensgefährten hat. Dabei handelt es sich um den 57-jährigen Unternehmer Nino Tronchetti Provera, dessen Familie Aktionärin des Mailänder Reifenherstellers Pirelli ist. Internationale Magazine veröffentlichten im Juni Fotos, auf dem das Paar küssend während eines Konzert in Mailand zu sehen ist. Viel ist über die Beziehung zwischen den beiden aber nicht bekannt. Nun aber ließ sich Hunziker doch einige Worte darüber entlocken.

"Ich bin wirklich glücklich" Die 48-Jährige besuchte München, um gemeinsam mit Jörg Pilawa die Sat.1-Live-Show "Guinness World Records" zu promoten (Ausstrahlung am 29. und 30. August). Gegenüber dem Portal Bunte.de betonte Hunziker bezüglich dem neuen Mann an ihrer Seite schwärmerisch: "Ich bin wirklich glücklich. Liebe gehört zum Leben, es ist das Schönste überhaupt. È il motore della vita." Übersetzt bedeutet das: "Liebe ist der Motor des Lebens."