Zuletzt sorgte Popstar Harry Styles, der musikalisch aktuell eine längere Pause einlegt, mit der Meldung für Aufsehen, dass es in seinem Webshop nun auch Erotikprodukte zu kaufen gibt. Nun hat der "As it was"-Sänger erneut die Neugier von (Gossip-)Fans erweckt. Denn in Rom wurde der 31-Jährige mit einer berühmten Dame im Arm gesichtet.

Romantischer Spaziergang in Rom Einem Fan gelang es am 24. August, Styles zu filmen, wie er Arm in Arm mit Hollywood-Schauspielerin Zoë Kravitz (36, "The Batman") die Straßen von Rom entlangschlendert. Die beiden wirkten sehr vertraut miteinander, heißt es. Das Video macht aktuell in den sozialen Medien die Runde und lässt natürlich die Gerüchteküche ordentlich brodeln: Sind Styles und Kravitz ein Paar? Oder nur sehr gute Freunde? Doch auch in London wurden die beiden bereits gemeinsam gesehen. Glaubt man dem Portal Deuxmoi, sollen Styles und Kravitz Tage vor ihrem Romaufenthalt das Londoner In-Lokal "Rita's" besucht und sich dort leidenschaftlich geküsst haben. "Er verbringt Zeit mit ihr, während sie sich auf Promotour [für 'Caught Stealing'] befindet", so eine Quelle zum Magazin People, das ebenfalls über das Liebesgerücht berichtet.

Aus vielerlei Gründen überraschend Dass Styles und Kravitz ein Paar sein sollen, sorgt auch aus anderen Gründen für Aufmerksamkeit und Überraschung. Zum einen wurde Kravitz erst kürzlich eine Romanze mit dem Schauspieler Austin Butler nachgesagt, mit dem sie im Thriller "Caught Stealing" auf der Leinwand zu sehen war. Auch diese beiden wurden vergangene Woche gemeinsam gesichtet, diesmal aber in einer Bar in Paris. "Ihre Chemie stimmt abseits der Kamera genauso gut wie auf der Leinwand. Austin und Zoë halten sich bedeckt und geben noch nichts bekannt", behauptete ein Insider schon im April gegenüber dem Magazin US Sun. Die Quelle fügte hinzu: "Sie haben beide großen Respekt vor ihren Ex-Partnern und schauen einfach, wie sich die Dinge entwickeln." Zudem ist Kravitz eine enge Freundin von Taylor Swift, mit der Styles von Ende 2012 bis Anfang 2013 romantisch verbandelt war. Styles und Swift sollen sich seit dem Ende ihrer Beziehung meiden und nicht allzu gut aufeinander zu sprechen sein. Doch auch Styles selbst, so hatte man geglaubt, sei eigentlich vergeben: Er wurde kürzlich beim Glastonbury Festival mit Produzentin Ella Kenny küssend fotografiert, außerdem wurde er mit Designerin Kim Mupangilai (ebenfalls) in Rom gesichtet.