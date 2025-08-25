Britney Spears: "Seltsam, dass Sam und ich verheiratet waren"

Seit Popstar Britney Spears nicht mehr unter der Vormundschaft ihres Vater steht, zeigt sie sich auf ihrem Instagram-Profil so ehrlich wie selten zuvor. Immer wieder erregt die 43-Jährige mit Einblicke in ihr Seelenleben (und ihr Privatleben) Aufmerksamkeit. Nun postete Spears einen langen Text darüber, wie schwer es für sie war, jahrelang keinen Kontakt zu ihren Söhnen gehabt zu haben. Dabei spricht sie auch ihre mittlerweile gescheiterte Ehe mit Sam Asghari an.

Ehe fühlte sich "wie falsche Ablenkung an" "Wir sind einfach so zerbrechliche und menschliche Menschen", beginnt Spears ihr Posting, das von einem Bild begleitet wird, das sie mit nacktem Rücken und langen offenen Haaren zeigt. Dann wird sie konkreter: "In den härtesten Jahren meines Lebens waren meine beiden Söhne drei Jahre lang weg." Sie "konnte weder anrufen noch SMS schreiben", ihr persönliches Überlebensgeheimnis seien "Verleugnung und viele Tränen" gewesen. Während dieser Zeit war sie mit dem Model Sam Asghari verheiratet. Seit Mai 2024 sind die beiden geschieden. "Es ist seltsam, dass Sam und ich verheiratet waren", gibt Spears im Posting an und sagt ganz deutlich: "Es fühlte sich fast wie eine falsche Ablenkung an, die mir helfen sollte, damit klarzukommen."

Britney Spears ist wieder hungrig Mittlerweile scheint es Spears aber, zumindest nach ihren eigenen Angaben, wieder besser zu gehen – wohl auch, weil sie wieder Kontakt zu ihren Söhnen hat. Sie selbst messe ihr mentales Wohlergehen daran, dass sie "wieder hungrig" ist "wie ein Kinder oder Baby ... Ich bin so hungrig, dass es wehtut und wenn ich esse, ist es, als ob ich zum ersten Mal in meinem Leben esse …". Essen habe für sie mit Kontrolle zu tun, erklärt sie. "Ich glaube, obwohl ich mein Zuhause geliebt habe, gibt es dort viiiiiiiel zu viel Missbrauch und Trauma … Heute danke ich Jesus für das Essen, es fühlt sich an, als würde ich anderen NEIN sagen … meinen Körper besitzen … und sie WIRKLICH wissen lassen, woher ich komme … Meine Seele hat noch nie in meinem Leben so viel Essen erlebt … so albern und peinlich, ich werde jetzt Cookies and Cream-Eis essen … ."