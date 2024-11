Britney Spears: Erstes Treffen mit Sohn nach langer Zeit

Doch schon vor dem Umzug nach Hawaii brachen die Jugendlichen den Kontakt mit ihrer Mutter, die mit starken psychischen Problemen zu kämpfen hatte und wohl immer noch hat, ab. Immer wieder kritisierten die beiden Spears dafür, private Familienprobleme öffentlich auf Instagram breitzutreten. Spears zahlte jedoch all die Jahre Unterhalt an ihren Ex-Mann und ihre Söhne.

Nun berichten diverse US-Medien, darunter People, dass sich Jayden dazu entschloss, wieder Kontakt zu Spears aufzunehmen. Der 18-Jährige soll sie in deren Anwesen in Los Angeles besucht haben. Sein Bruder Sean war jedoch nicht dabei. Seine Mutter zu besuchen, soll Jaydens alleinige Entscheidung gewesen sein. Er befindet sich bereits seit zwei Monaten in Los Angeles, berichtet Entertainment Tonight.

2016er-Interview über Vormundschaft aufgetaucht

Inmitten der Mutter-Sohn-Wiederereinigung geht aktuell ein TV-Interview von Spears aus dem Jahr 2016 viral. In diesem spricht sie offen über die damalige Vormundschaft ihres Vaters. Doch dieser Teil des Interviews wurde nie veröffentlicht – Fans vermuten, er wurde von Spears' Team aus dem Verkehr gezogen, um keine Aufmerksamkeit auf die Vormundschaft zu lenken. Doch nun ist es im Netz aufgetaucht.

Spears sprach in The Jonathan Ross Show über ihr damals aktuelles Album "Glory", bei dem sie erstmals mehr mitbestimmen konnte als bei den vorherigen Alben. Als Moderator Ross wissen wollte, wieso das früher nicht möglich gewesen war, antwortete die Sängerin: "Dafür gibt es mehrere Gründe, auf die ich jetzt nicht alle eingehen werde. (...) Ich bin unter einer Vormundschaft, es ist das dritte Jahr (...). Und ich hatte das Gefühl, dass viele der Dinge für mich geplant waren und dass mir gesagt wurde, was ich tun sollte, und ich dachte: 'Dieses [Album] möchte ich zu meinem Baby machen und ich möchte das selbst machen.‘ Und ich bin bei der Vorgehensweise sehr strategisch vorgegangen, und deshalb bedeutet es mir so viel."

Merkwürdig ist, dass Speas 2016 bereits acht und nicht drei Jahre unter Vormundschaft stand.