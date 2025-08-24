Herzogin Meghan "unterbricht reguläres Programm" für "wichtige Nachricht"

Mit Liebesgrüßen aus Kalifornien und einer zweiten Staffel ihrer Lifestyleserie meldet sich Herzogin Meghan zurück. "Ich liebe die Idee, einfach Zeit miteinander zu verbringen und neue Wege zu finden, den Leuten zu zeigen, dass man sie mag", sagt die 44-Jährige im Trailer zur zweiten Staffel ihrer Lifestylesendung "With Love, Meghan", die ab Dienstag (26. August) bei Netflix zu sehen ist.

"Unterhaltsam" und "herzerwärmend" sind die neuen Folgen laut Netflix. Die Frau von Prinz Harry werde gemeinsam mit prominenten Köchen, talentierten Künstlern und engen Freunden backen, kochen und Tipps für ein schönes Leben geben. Zu den prominenten Gästen gehören etwa US-Model Chrissy Teigen, Modedesigner Tan France, der britische Autor Jay Shetty oder auch der aus Spanien stammende Starkoch José Andrés.

Meghan und Harry - der jüngere Sohn von König Charles III. - hatten sich vor mehr als fünf Jahren von ihren royalen Pflichten losgesagt. Sie leben mit ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in den USA. Das Verhältnis zu den Royals gilt nach diversen Vorwürfen nach wie vor als zerrüttet.

"Wir unterbrechen unser reguläres Programm..."

Auf Instagram streute Meghan indes Ehemann Harry Rosen. Zu einem Video, in dem der Prinz surfend zu sehen ist, schrieb sie scherzend: "Wir unterbrechen unser reguläres Programm, um Ihnen diese wichtige Nachricht zu übermitteln." Ans Ende der Botschaft setzte sie dann schlicht ein Fuchs-Emoji. Unterlegt ist der Clip mit dem Salt-n-Pepa-Song "Whatta Man".