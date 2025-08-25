Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz haben geheiratet

Anna Maria Mühe (40) und ihr Schauspiel-Kollege Lucas Gregorowicz (48) haben geheiratet. "This is us, wife and husband" (Das sind wir, Ehefrau und Ehemann) postete das Paar auf Instagram. Dazu stellten die beiden Fotos von der Feier, auf denen sie sich verliebt anschauen oder sich innig küssen, dazu spielt "Burning Love" von Elvis Presley. Mühe ist in einem weißen, eleganten Hochzeitskleid zu sehen, Gregorowicz ("Polizeiruf 110") im hellen Anzug mit gepunkteter Krawatte.

Mühe ("Unsere wunderbaren Jahre") postete zudem Fotos von sich im Hochzeitskleid mit den Worten "The Moment before" (Der Moment davor). Laut "Bild" war die Hochzeit in Italien.