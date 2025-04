Liebesgerücht: Affäre mit Co-Star Grund für Zoe Kravitz' Trennung von Tatum?

Nachdem Austin Butler sich von Kaia Gerber getrennt und Zoë Kravitz kürzlich ihre Verlobung mit Channing Tatum gelöst hat, heizen jetzt die beiden Datinggerüchte an.

Die beiden "Caught Stealing"-Co-Stars sollen in den letzten Wochen viel Zeit miteinander verbracht haben und sich "sehr gut verstehen".

"Ihre Chemie stimmt abseits der Kamera genauso gut wie auf der Leinwand. Austin und Zoë halten sich bedeckt und geben noch nichts bekannt", behauptete ein Insider am Wochenende gegenüber dem Magazin US Sun. Die Quelle fügte hinzu: "Sie haben beide großen Respekt vor ihren Ex-Partnern und schauen einfach, wie sich die Dinge entwickeln."

Kravitz und Butler spielen im Krimi-Thriller "Caught Stealing" unter der Regie von Darren Aronofsky, mit dessen Dreharbeiten sie bereits im September 2024 begonnen haben, ein Liebespaar.

Im Internet kursieren Fotos, auf denen die beiden am Set innige Küsse austauschen. Laut Daily Mail sollen die Bilder bei Dreharbeiten in New York im Oktober 2024 entstanden sein (zu sehen hier).

Ob es dabei gefunkt hat?