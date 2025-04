Bud-Spencer-Sohn startet mit Erfolgsgeschäft auch in Österreich durch

"Bud Power" heißt die 2022 gegründete Lebensmittelgesellschaft mit Produktionswerken im norditalienischen Rovereto. Dabei setzt Giuseppe Pedersoli auf Bio-Rohstoffe. Seit Mai werden Bohnen und Linsen hergestellt und in Dosen mit dem Gesicht Bud Spencers abgefüllt. Der Erfolg hat in Italien alle Erwartungen übertroffen.

Umsatz des Unternehmens ist rasant gestiegen

"Mein Vater hatte eine Vorliebe fürs Kochen. In den Filmen gab es Szenen, in denen er und Terence Hill Bohnen aus der Pfanne essen mussten. Manchmal wurde die gleiche Szene zehn bis 15 Mal wiederholt. Also beschloss er irgendwann, die Bohnen so zuzubereiten, wie er sie gerne mochte, und so entstand sein Originalrezept", berichtete Giuseppe Pedersoli. Die piemontesischen Bio-Bohnen werden mit Zwiebeln, geräuchertem Speck und Gewürzen kombiniert.