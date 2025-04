Michael Schumacher Opa geworden: Besonderer Name von Gina Schumachers Baby

Gina Schumacher gibt Geburt ihrer Tochter bekannt

Gina Schumacher teilte auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Foto, worin man eine Babyhand sieht, die auf der Hand eines Erwachsenen liegt. Darunter heißt es: "Welcome to the world, Millie" (Deutsch: Willkommen auf der Welt, Millie). Der Nachwuchs kam demnach bereits am 29. März zur Welt. Es ist das erste Enkelkind des Rekordweltmeisters. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet.

Ginas Bruder Mick Schumacher kommentierte den Instagram-Post seiner Schwester mit den Worten: "Stolz auf dich!"