Channing Tatum und Zoë Kravitz gehen wieder getrennte Wege

Eine Quelle beschrieb die Beziehung der beiden gegenüber Us Weekly damals wie folgt: "Beide fanden den anderen cool, lustig und attraktiv, haben aber nie etwas unternommen, weil sie nie Single waren." Und weiter. "Beide haben viel gemeinsam, sie sind beide sehr aktiv und lieben Outdoor-Sport und das Leben an der frischen Luft. Sie arbeiten beide in Hollywood, aber sie mögen es auch, abseits des Trubels zu sein (...)."

2023 folgte die Verlobung. Ansonsten aber hielt das Paar seine Beziehung weitgehend aus dem Rampenlicht heraus. Tatum ließ sich aufgrund des Erfolges von "Blink Twice" aber zu einem romantischen Instagram-Beitrag hinreißen: "Danke, dass du mich gefunden und gesehen hast. Ich werde immer hinter dir stehen. Du und ich, Rücken an Rücken gegen alles."

Am Set soll es auch gefunkt haben. 2021 wurden die beiden gemeinsam bei einem Spaziergang in New York händchenhaltend von Paparazzi abgelichtet. Wirklich offiziell war die Beziehung aber erst, als Tatum ein gemeinsames Foto (Kravitz ist die Tochter der Rock-Legende Lenny Kravitz ) auf Instagram postete – beide im Halloween-Kostüm.

Zweiter gemeinsamer Film folgt

So ist auch nicht bekannt, wann die Trennung tatsächlich stattfand. Im Oktober wurde Kravitz bereits ohne ihren Verlobungsring gesehen. Offiziell dürfte aber laut Deadline sein, dass Tatum und Kravitz nach "Blink Twice" in einem zweiten gemeinsamen Filmprojekt namens "Alpha Gang" zu sehen sein werden.



Es wäre nicht die erste Ehe für Kravitz und Tatum gewesen. Der "Magic Mike"-Star war von 2009 bis 2019 mit Schauspielkollegin Jenna Dewan (43) verheiratet, die beiden haben eine zehnjährige Tochter. Kravitz befand sich von 2019 bis 2021 in einer Ehe mit Karl Glusman (36).