5 Stunden Vorbereitung: Bill Kaulitz' Kostüm für Heidis Halloween-Party

Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (35) hat sich für Heidi Klums berühmte Halloween-Party in New York ein ganz besonderes Kostüm ausgesucht. "Ich gehe als Universum. Ich war wieder ganz bescheiden", sagte Kaulitz am Rande der Proben für das neue Hamburg-Musical "& Julia". "Tom meinte auch zu mir: 'Ach ja, man hätte ja auch einen Stern oder ein Planet sein können.' Ich habe gesagt: 'Nein, ich bin das ganze Universum'", sagte er lachend.