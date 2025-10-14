"Habe gelogen": Angela Lanz gibt Schwierigkeiten nach Trennung preis
Zusammenfassung
- Angela Lanz gibt auf Instagram ehrliche Einblicke in ihr Leben als alleinerziehende Mutter nach der Trennung von Markus Lanz.
- Sie beschreibt ihren Alltag als herausfordernd, betont aber persönliche Entwicklung, Dankbarkeit und neue Gelassenheit.
- Im Interview berichtet sie von ihrem strukturierten Tagesablauf, dem Umgang mit Stress und ihrer Fokussierung auf sich selbst.
Fitness-Influencerin Angela Lanz gewährte ihren Fans in einem neuen Instagram-Posting einen ungewöhnlich ehrlichen Einblick in ihr Leben als Mutter von zwei Töchtern.
Angela Lanz: Offene Worte über Leben nach Trennung
Zu einem Video, welches sie bei einem Strand-Spaziergang zeigt, schrieb sie auf Englisch: "Ich habe gelogen. Ich lasse es einfach aussehen. Ich werde nicht müde. Ich bleibe immer positiv. Eine alleinerziehende Mutter zu sein ist einfach."
Ehrlich fügt sie hinzu: "Ich liebe Kontrolle, aber ich lerne loszulassen."
"Ich sage, ich will Ruhe, aber ich werde immer noch von Adrenalin angetrieben", lautet ein weiteres Geständnis der 43-Jährigen. "Ich lehre Stärke, während ich sie selbst noch lerne."
Sie vermisse, wer sie war, bevor sie lernen musste, stark zu sein, fügt Angela Lanz hinzu.
"Ich lerne noch immer. Ich bin noch immer in Bewegung. Ich bin noch immer dankbar", schrieb sie unter den Clip.
Erst im März hatte die Ex-Frau von Markus Lanz seltene Einblicke in ihr Privatleben gegeben. Im Interview mit der Illustrierten Bunte verriet sie damals, sich aktuell sehr wohl zu fühlen.
"Ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit meinem Alter zu tun", erzählte Angela Lanz. Da sei "plötzlich eine Gelassenheit, die ich so vorher nicht gespürt habe. Ich wäre gerne noch mal Anfang 20 mit dem Gefühl von heute. Heute schaffe ich es ganz leicht, mit mir und meinem Körper im Reinen zu sein. Ich bin total bei mir angekommen", so Lanz. "Mich bringt so leicht nichts mehr von außen aus der Fassung, weil ich fokussiert bin auf mich und auf mein Leben, auf die Dinge, die ich machen muss – und jene, die ich machen will."
Ganz so einfach gestaltet sich ihr Alltag aber nicht. "Ich stehe um sechs Uhr auf, dann müssen die Kinder zur Schule. Da ist's bei uns meist trubelig. Wenn alle aus dem Haus sind, kümmere ich mich zwei Stunden um meine Mails, bevor ich zum Sport gehe", erzählte Angela Lanz im Interview mit Gala im Mai 2024.
12 Jahre verheiratet
Im Februar 2023 hatte Anwalt Christian Schertz bestätigt, dass sich Angela Lanz und TV-Moderator Markus Lanz bereits geraume Zeit zuvor getrennt haben. Der gebürtige Südtiroler Lanz ist einer der bekanntesten TV-Moderatoren in Deutschland. Über sein Privatleben spricht er in der Öffentlichkeit selten. Das Paar hatte 2011 geheiratet. Lanz hatte Jahre davor eine mehrjährige Beziehung mit der Moderatorin Birgit Schrowange gehabt. Er präsentiert mehrmals unter der Woche spätabends seinen gleichnamigen Polit-Talk im ZDF. Lanz moderierte zudem zeitweise das einstige ZDF-Showflaggschiff "Wetten, dass..?", was ihm Kritik einbracht hatte.
