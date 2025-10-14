"Habe gelogen": Angela Lanz gibt Schwierigkeiten nach Trennung preis

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Fitness-Influencerin Angela Lanz gewährte ihren Fans in einem neuen Instagram-Posting einen ungewöhnlich ehrlichen Einblick in ihr Leben als Mutter von zwei Töchtern. Angela Lanz: Offene Worte über Leben nach Trennung Lanz beschreibt ihren Alltag als herausfordernd, betont aber persönliche Entwicklung, Dankbarkeit und neue Gelassenheit. Zu einem Video, welches sie bei einem Strand-Spaziergang zeigt, schrieb sie auf Englisch: "Ich habe gelogen. Ich lasse es einfach aussehen. Ich werde nicht müde. Ich bleibe immer positiv. Eine alleinerziehende Mutter zu sein ist einfach." Ehrlich fügt sie hinzu: "Ich liebe Kontrolle, aber ich lerne loszulassen."

"Ich sage, ich will Ruhe, aber ich werde immer noch von Adrenalin angetrieben", lautet ein weiteres Geständnis der 43-Jährigen. "Ich lehre Stärke, während ich sie selbst noch lerne." Sie vermisse, wer sie war, bevor sie lernen musste, stark zu sein, fügt Angela Lanz hinzu.

"Ich lerne noch immer. Ich bin noch immer in Bewegung. Ich bin noch immer dankbar", schrieb sie unter den Clip. Erst im März hatte die Ex-Frau von Markus Lanz seltene Einblicke in ihr Privatleben gegeben. Im Interview mit der Illustrierten Bunte verriet sie damals, sich aktuell sehr wohl zu fühlen. "Ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit meinem Alter zu tun", erzählte Angela Lanz. Da sei "plötzlich eine Gelassenheit, die ich so vorher nicht gespürt habe. Ich wäre gerne noch mal Anfang 20 mit dem Gefühl von heute. Heute schaffe ich es ganz leicht, mit mir und meinem Körper im Reinen zu sein. Ich bin total bei mir angekommen", so Lanz. "Mich bringt so leicht nichts mehr von außen aus der Fassung, weil ich fokussiert bin auf mich und auf mein Leben, auf die Dinge, die ich machen muss – und jene, die ich machen will."