Die tragische Ehe der ersten Herzogin von Sussex

Seit ihrer Hochzeit am 19. Mai 2018 tragen Prinz Harry und seiner Frau Herzogin Meghan den Titel Herzog und Herzogin von Sussex. Ganz nachvollziehen konnten die Briten die Vergabe des Adelstitels aber nicht: Immerhin ist der Name Sussex unheilvoll vorbelastet. Erster Herzog von Sussex heiratete ohne Erlaubnis Vor über 200 Jahren hatte Prinz Augustus Frederick, der sechste Sohn von König George III., für einen Skandal gesorgt, als er die fünf Jahre ältere Lady Augusta Murray heiratete. Im Alter von 19 Jahren hatte sich der Prinz während seines Aufenthalts in Italien Hals über Kopf in die Tochter des schottischen Adeligen John Murray verliebt. Diese hegte zum damaligen Zeitpunkt allerdings noch Gefühle für dessen Cousin, Lord Archibald Hamilton. Die beiden sollen eine leidenschaftliche, heimliche Affäre gehabt haben. Es kursieren sogar Gerüchte, dass Lady Augusta Murray nach Italien geflüchtet wäre, weil sie ein uneheliches Kind von Lord Archibald erwartete. Während ihres Aufenthalts in Rom, wo sie zusammen mit ihrer Mutter verweilte, wurde sie dann aber George's Sohn vorgestellt, der sich auf den ersten Blick in die dunkelhaarige Schönheit verliebt haben soll. Was folgte, war die erste Blitzhochzeit in der Geschichte der britischen Königsfamilie: Nur wenige Wochen nach ihrem Kennenlernen machte der Prinz seiner Auserwählten einen Antrag – zu diesem Zeitpunkt war er 20, Augusta 25 Jahre alt. Still und heimlich trauten sich die beiden kurz darauf ohne Einwilligung des Königs oder des Parlaments und ohne dem Wissen von Augustas Eltern in einem Hotel in Rom. "Augusta wusste, dass es für einen Skandal sorgen würde. Ihr wurde von der Hochzeit abgeraten, doch sie wollte unbedingt ein Mitglied er königlichen Familie werden", zitiert die Daily Mail den Historiker Kenneth Rose.

Doppelt skandalös: Augusta war damals bereits hochschwanger. Da das Paar befürchtete, seine italienische Hochzeit könnte nicht anerkannt werden, reiste es zurück nach Großbritannien, um ein weiteres Mal in London zu heiraten. Auch die kirchliche Zeremonie in der St. George’s Church am 4. April 1793 wurde im Verborgenen abgehalten. Einen Monat nach der Hochzeit brachte Augusta einen Sohn, Augustus Frederick d’Este, zur Welt. Als König George III. von der Eheschließung erfuhr, erklärte er diese jedoch als illegal. Beide Hochzeiten wurden aufgrund des Royal Marriages Act von 1772 nicht anerkannt. Im August 1794 wurde die Ehe annulliert. Das Paar blieb zwar weiterhin zusammen, jedoch wurde Augustus von seinem Vater zurück nach Italien entsandt. Seine Ehefrau durfte nicht mitreisen und musste mit dem gemeinsamen Sohn in England bleiben.