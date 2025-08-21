Der verstorbene Prinz Philip soll sich nach der Hochzeit seines Enkels Harry jedoch eine herablassende Bemerkung erlaubt haben, wie nun aus einem neuen Buch hervorgeht.

Die Trauung von Prinz Harry und Herzogin Meghan fand am 19. Mai 2018 in der St George’s Chapel auf Windsor Castle statt . König Charles III. , damals noch Prinz von Wales, führte die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle im Rahmen der aufwendigen Zeremonie vor den Traualtar.

Der ehemalige königliche Butler Grant Harrold schreibt in seinem Werk mit dem Titel "The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service", das im September erscheint, von dem angeblichen Seitenhieb des Ehemannes von Queen Elizabeth II.

"Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, sahen wir zu, wie das glückliche Paar und anschließend die anderen Mitglieder der königlichen Familie die Kapelle verließen", schreibt Harrold, wie aus einem in der Zeitung Telegraph veröffentlichten Auszug hervorgeht. "Als Prinz Philip herauskam, wandte er sich an die Königin und sagte: 'Gott sei Dank ist das vorbei.'"

Konkret soll er den englischen Ausdruck: "Thank Fuck that's over" verwendet haben.

Die königliche Familie hat sich nicht öffentlich zu Harrolds Behauptungen geäußert. Sein Buch ist ab 23. September käuflich zu erwerben.