Herzogin Meghan freut sich über Baby-News

Im April gab Herzogin Meghan im Podcast "The Jamie Kern Lima Show" Einblicke in ihr Leben als Unternehmerin und Mutter. Dass die beiden Frauen privat befreundet sind, war dabei nicht zu überhören.

Nun teilte Meghans gute Freundin eine Neuigkeit mit der Welt, über die sich auch Meghan freuen dürfte.

Meghan-Vertraute Jamie Kern Lima ist schwanger

Die US-Unternehmerin Jamie Kern Lima und ihr Ehemann Paulo Lima erwarten ihr drittes Kind.