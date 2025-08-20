Herzogin Meghan freut sich über Baby-News
Im April gab Herzogin Meghan im Podcast "The Jamie Kern Lima Show" Einblicke in ihr Leben als Unternehmerin und Mutter. Dass die beiden Frauen privat befreundet sind, war dabei nicht zu überhören.
Nun teilte Meghans gute Freundin eine Neuigkeit mit der Welt, über die sich auch Meghan freuen dürfte.
Meghan-Vertraute Jamie Kern Lima ist schwanger
Die US-Unternehmerin Jamie Kern Lima und ihr Ehemann Paulo Lima erwarten ihr drittes Kind.
"Wir freuen uns riesig, mitteilen zu können, dass wir unser drittes Baby erwarten!!!!", teilte Meghans Vertraute ihren Followern und Followerinnen mit.
Sie veröffentlichte ein Foto, auf dem sie und ihr Partner Ultraschall-Fotos in die Kamera halten und glücklich strahlen. "Nach über zehn Jahren voller Fruchtbarkeitsprobleme und Fehlgeburten fühlen wir uns unglaublich gesegnet, später in diesem Jahr unser drittes Kind auf der Welt begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für eure Gebete, eure Liebe und eure Unterstützung", schreibt Jamie Kern Lima.
Lima ist eine US-amerikanische Unternehmerin, Investorin und Medienpersönlichkeit. Sie war Mitbegründerin der Marke IT Cosmetics, die sie 2016 für 1,2 Milliarden Dollar an L'Oréal verkaufte. Seit 2017 steht sie auf der "Forbes"-Liste der "reichsten Selfmade-Frauen Amerikas".
