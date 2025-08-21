"Emotional und körperlich" erschöpft: Schwere Zeiten für Sofia von Spanien

Sofia, die Mutter des spanischen Königs Felipe, bangt nach dem Tod ihres Bruders Konstantin II. von Griechenland im Jahr 2023 nun auch um die Gesundheit ihrer geliebten Schwester. Königin Sofia: Sorge um kranke Schwester Irene Prinzessin Irene soll an einer fortgeschrittenen Form von Alzheimer leiden. Obwohl sich die königliche Familie nicht zum Gesundheitszustand von Irene von Griechenland geäußert hat, soll sich der Zustand von Sofias Schwester in den letzten Jahren deutlich verschlechtert haben. "Ihr Zustand ist schlecht und sie wird im Zarzuela-Palast rund um die Uhr von medizinischen Diensten überwacht", berichtet die spanische Zeitschrift Lecturas.

Sofia, die bis zur Abdankung ihres Mannes König Juan Carlos I. 2014 Königin von Spanien war, sei rund um die Uhr an der Seite ihrer Schwester. Den Sommer verbrachte die emeritierte Monarchin daher auch nicht wie gewohnt im Marivent-Palast in Madrid, sondern bei Irene. "Sie verbrachte nur 48 Stunden in Marivent, um an der Seite der Frau zu sein, die ihr Leben lang die größte Stütze war", schreibt das spanische Blatt.