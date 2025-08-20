Laura Maria Rypa: Klares Statement nach Trennung von Pietro Lombardi

"Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben" - mit diesem Satz machte Rypa am 17. August in einer Instagram-Story das Liebes-Aus offiziell. "Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen", fügte Rypa als Grund für die Entscheidung hinzu, während sie die Wahrung ihrer Privatsphäre bat.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind kein Paar mehr . Die Influencerin hatte vergangene Woche die Trennung von dem ehemaligen DSDS-Star auf Instagram bekannt gegeben.

Wenige Tage nach der Bekanntgabe der Trennung, meldete sich Rypa erneut mit einem schriftlichen Statement zu Wort, welches sie im Rahmen einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story auf Instagram teilte.

"Ich habe Verantwortung"

"Danke für eurer Verständnis in den letzten Tagen", schrieb sie. "Das bedeutet mir wirklich viel."

Sie betonte, dass für sie der Alltag weitergehe, auch wenn "gerade privat einiges anders ist."

Die zweifache Mutter machte ferner deutlich, was in ihrem Leben derzeit oberste Priorität hat.

"Ich habe Verantwortung für meine Kinder, meine Hunde und natürlich auch für meine Arbeit", betonte sie. Es sei ihr wichtig, [beruflichen] Partnern gegenüber "zuverlässig zu bleiben und meine Kooperationen einzuhalten". Sie werde daher weiterhin "Schritt für Schritt" wieder ihrer Arbeit nachgehen.

In einem weiteren Posting teilte sie Fotos von sich und einem ihrer Hunde, der offenbar Geburtstag feiert.

Pietro Lombardi schweigt

Lombardi hat sich bisher noch nicht geäußert. Sein letztes Posting war im Februar erfolgt.