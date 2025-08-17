Laura Maria Rypa gibt Trennung von Pietro Lombardi bekannt

"Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben" - mit diesem Satz machte Laura Maria Rypa am 17. August in einer Instagram-Story die Trennung von Sänger Pietro Lombardi offiziell.

Laura Maria Rypa: Grund für Trennung von Lombardi

Die Influencerin verriet auch den Grund, warum das Paar seine Verlobung gelöst hat.

"Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen", so Rypa.