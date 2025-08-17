Laura Maria Rypa gibt Trennung von Pietro Lombardi bekannt
"Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben" - mit diesem Satz machte Laura Maria Rypa am 17. August in einer Instagram-Story die Trennung von Sänger Pietro Lombardi offiziell.
Laura Maria Rypa: Grund für Trennung von Lombardi
Die Influencerin verriet auch den Grund, warum das Paar seine Verlobung gelöst hat.
"Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen", so Rypa.
Aus Respekt gegenüber ihren Kindern würden sie und Lombardi zu ihrer Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen und möchten die Trennung privat verarbeiten.
Lombardi hat sich bisher noch nicht geäußert.
Nach seiner Scheidung von Sarah Engels hatte Pietro Lomardi in Rypa eine neue Liebe gefunden. 2022 verlobten sie sich. Sie haben zwei gemeinsame Söhne.
Das Ex-Paar hatte eigentlich vor, 2025 zu heiraten, wie der ehemalige "DSDS"-Gewinner im März letzten Jahres bekanntgab. Im Oktober 2024 sah sich Lombardi mit Vorwürfen der häuslichen Gewalt konfrontiert. Der Bild-Zeitung zufolge habe Rypa mit Blutergüssen am Hals in der Kölner Uniklinik behandelt werden müssen. Das Spital erstattete schließlich Anzeige wegen Körperverletzung. Lombardis Anwalt bestätigte einen Polizeieinsatz, wies Gewaltvorwürfe aber zurück.
