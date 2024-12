Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: So steht es um ihre Beziehung

Anfang Oktober sorgten der deutsche Sänger Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa für Schlagzeilen, als ein Streit zwischen den beiden, bei dem es auch zu einem Polizeieinsatz kam, publik wurde. In jener Nacht wurden Rypa und der gemeinsame Sohn, der erst wenige Wochen alt war, in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl Lombardi als auch Rypa bestreiten aber, dass es zu Handgreiflichkeiten kam. Der Spitalsaufenthalt sei eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, hieß es. Trotzdem glaubten viele Fans, Lombardi habe seine Verlobte geschlagen. Lombardi habe zehn Tage lang nicht das gemeinsame Haus betreten dürfen, hieß es.

2024 war also ein turbulentes Jahr für Lombardi und Rypa. Wie es derzeit um ihre Beziehung steht, verriet die 29-Jährige nun in einer Instagram-Story, in der sie Fragen von Fans beantwortete. "Auf einem guten Weg" In einem langen und emotionalen Posting schreibt Rypa, dass die beiden als Paar "auf einem guten Weg sind". "Es ist keine perfekte Geschichte, aber sie ist unsere", schließt Rypa das Statement ab. Davor gibt sie zu, dass sie sich durchaus bewusst sei, dass ihre Beziehung mit Pietro "viele Aufs und Abs" hatte, "aber in jeder Beziehung gibt es zwei Menschen, die ihren Anteil daran tragen", zeigt sie sich selbstkritisch. "Ich bin eine sehr emotionale, aber auch starke Person. Jemand, der seinen eigenen Kopf hat und für seine Überzeugungen einsteht. Pietro ist genauso. Und manchmal, ja, sind unsere Stärken aufeinandergeprallt. Vielleicht streiten wir öfter als andere, aber ich denke, das zeigt auch wie viel uns aneinander liegt."

© Screenshot Instagram / lauramaria.rpa

Die Anfangsjahre seien zwar schwierig gewesen und die beiden hätten sich als Paar "manchmal aufgegeben", schreibt Rypa weiter, doch trotzdem hätten sie immer wieder zueinander zurück gefunden. "Und das, finde ich, ist das Wichtigste: nicht einfach aufgeben, nicht alles wegwerfen, nur weil es mal schwierig wird. Jeder Mensch ist anders, jede Beziehung ist anders, und genau das macht uns aus." Im Gegensatz zu früher wissen nun beide Seiten wer sie sind und was sie wollen "und ich denke, das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind", zeigt sich Rypa optimistisch, was das neue Jahr betrifft.

Pläne für 2025 In ihrer Instagram-Story verriet sie außerdem, dass 2025 der gemeinsame Sohn Amelio getauft wird, zudem seien "Urlaube mit den Kids" geplant. Von einer Hochzeit verriet sie allerdings nichts. Rypas weiteren Neujahrsvorsätze? Sie möchte "voll durchstarten und mich auf das konzentrieren, was mir wirklich wichtig ist. Ich will beruflich mehr erreichen, neue Schritte gehen und mich dabei nicht von Negativem bremsen lassen." Gleichzeitig möchte sie "meine Familie stärker einbeziehen, mehr Zeit mit ihnen verbringen und sie an meinem Weg teilhaben lassen." Und weiter: "Ich will wachsen und zeigen, dass man alles schaffen kann, wenn man dranbleibt. Ich möchte nach vorne schauen, Herausforderungen annehmen und einfach das Beste aus mir und meinem Leben machen." Als schönsten Moment des zu Ende gehenden Jahres bezeichnet Rypa die Geburt von Amelio.

Alles nur gespielt? In zwei aktuellen Instagram-Storys zeigen sich Rypa und Lombardi als glückliches Pärchen, das herumalbert. Doch nicht alle User nehmen ihnen die traute Zweisamkeit ab. "Gespielte Harmonie" und "Irgendwie kommt mir das übertrieben harmonisch vor" ist beispielsweise in den Kommentaren zu lesen. Oder auch: "Damit man nach dem ganzen Trara in der Öffentlichkeit wieder harmonisch dargestellt wird ...". In einem Posting wirbelt Lombardo Rypa herum und lässt sie dabei unabsichtlich fallen. Danach hält sie einen blauen Fleck am Arm in die Kamera. Manche User überlegen dabei laut, ob die 29-Jährige von der tatsächlichen Ursache ihres neuen Hämatoms ablenken möchte. Der Vorwurf von häuslicher Gewalt schwebt nach wie vor wie ein Damoklesschwert über das Paar. Auf das Kommentar "Gespielte Harmonie" antwortete Rypa kurz und bündig mit: "Liebe geht raus".