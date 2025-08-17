"Am seidenen Faden": Insider über turbulente Ehe von Douglas und Zeta-Jones

Ihre Beziehung konnte das Hollywood-Paar kitten und ist seitdem wieder zusammen, auch wenn es 2023 und 2024 wieder Gerüchte über eine Krise und getrennte Leben gab. Die vorübergehende Beziehungs-Pause im Jahr 2013 hatte aber letztendlich zu einer Stärkung ihrer Ehe geführt. Douglas erklärte später, die Trennung auf Zeit habe ihm und seiner Frau geholfen, ihre Beziehung zu retten und dass sie sich nicht getrennt hätten, weil einer von ihnen eine andere Liebe gefunden hätte.

2013 sah es kurz danach aus, als könnte die Ehe scheitern. Damals gingen Zeta-Jones und Douglas nach dreizehn vorübergehend getrennte Wege. "Catherine und Michael nehmen eine Auszeit, um an ihrer Ehe zu arbeiten", teilte das Management von Zeta-Jones mit. Die Scheidung hatte damals aber keiner von beiden eingereicht.

Sie zählen zu den wenigen Langzeitbeziehungen Hollywoods, die (fast) ohne Skandale auskommen: 1999 haben sich Catherine Zeta-Jones und der genau 25 Jahre ältere Filmstar Michael Douglas verlobt. Im Jahr darauf wurde geheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame - inzwischen erwachsene - Kinder, Dylan und Carys Douglas .

In der Vergangenheit mag es vielleicht Zeiten gegeben haben, da stand Zeta-Jones vielleicht im Schatten ihres berühmten Ehemannes, dessen Vater kein Geringerer als die 2020 verstorbene Hollywood-Legende Kirk Douglas. Als Morticia Addams in der Netflix-Hitserie "Wednesday" erhält die Britin derzeit Kritiken, die zu den besten ihrer Karriere zählen. Sie feiert aber nicht nur einen erheblichen beruflichen Aufschwung. Quellen berichten gegenüber der Daily Mail, die 55-Jährige sei aktuell auch privat "glücklicher denn je."

Insider: "Ehe hing am seidenen Faden"

Ein Kommentar, der jüngste Gerüchte um eine mögliche Ehekrise widerlegt. "Ich glaube, es ist für Catherine und Michael ebenso überraschend, dass sie diesen Punkt in ihrem Leben erreicht haben. Die Liebe war schon immer da", wird der angeblich langjährige Freund des Hollywoodpaares von der Daily Mail weiter zitiert. "Aber wie jedes Paar hatten sie große Höhen und Tiefen. Es gab Zeiten, da hing ihre Ehe am seidenen Faden. Ich weiß nicht, ob irgendjemand damit gerechnet hat, dass sie das übersteht."

"Catherine ist glücklicher denn je und steht beruflich und privat richtig gut da. Das ist toll zu sehen. Das war nicht immer so", behauptet der Insider. Inzwischen habe Zeta-Jones in ihrer Ehe die Hosen an, titelt das britische Blatt.

Erst vor acht Monaten waren Gerüchte um erneute Eheprobleme aufgekommen, nachdem Douglas auf einem Foto vom roten Teppich des Red Sea International Film Festival in Dschidda, Saudi-Arabien, während eines scheinbar hitzigen öffentlichen Streits anklagend mit dem Finger auf seine Frau zeigte. Zeta-Jones wirkte ebenfalls verärgert - was laut Daily Mail Fragen um eine mögliche Krise aufwarf. Auch wenn das Paar sonst ausgeglichen wirkte und Douglas später auf Instagram schrieb: "Wir hatten eine schöne Zeit."

Bei der Promo-Tour zu "Wednesday" betonte Zeta-Jones zuletzt scherzhaft, ihre Ehe habe in einer Branche, die nicht gerade für eheliche Stabilität bekannt ist, ein Vierteljahrhundert gehalten. "Es ist eine Freude, ein Meilenstein, besonders in dieser Branche. Und wir haben nicht versucht, uns gegenseitig umzubringen. Ich bin sicher, er hat es versucht, aber es ist ihm nie gelungen."