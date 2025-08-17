Unliebsame Enthüllung: Zwei Familien verlieren wegen William und Kate ihr Zuhause

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate ziehen um, wie ein Sprecher des Kensington-Palasts diese Woche bestätigt hat. Demnach wechselt das Paar mit seinen drei Kindern, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), innerhalb des weitläufigen Geländes um Schloss Windsor die Bleibe. William und Kate: Vom Cottage ins Schloss Bisher lebte das Thronfolgerpaar in dem eleganten, aber vergleichsweise bescheidenen Anwesen Adelaide Cottage. Künftig sollen sie in der großzügigeren Forest Lodge wohnen. Es handelt sich dabei um ein deutlich repräsentativeres Gebäude mit acht Schlafzimmern. Man könnte wohl auch von einem kleinen Schloss sprechen. Berichten zufolge soll William auch nach seiner Thronbesteigung in der Forest Lodge wohnen bleiben wird Dazu mehr:

Zwei Familien umgesiedelt Der geplante Umzug des britischen Thronfolgers und seiner Familie geht aber nicht ohne Probleme über die Bühne gehen. Zwei Familien seien aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen, damit der Prinz und die Prinzessin von Wales in ihr neues Heim - das schon jetzt als ihr "ewiges Zuhause" bezeichnet wird - einziehen können, berichtet die Mail on Sunday.