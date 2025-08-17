Unliebsame Enthüllung: Zwei Familien verlieren wegen William und Kate ihr Zuhause
Zusammenfassung
- Prinz William und Prinzessin Kate ziehen mit ihren drei Kindern vom Adelaide Cottage in die größere Forest Lodge um.
- Für den Umzug mussten zwei Familien ihre benachbarten Cottages verlassen, was laut Berichten zu Überraschung und Unmut bei den Betroffenen führte.
- Die betroffenen Mieter wurden in andere Unterkünfte im Great Park umgesiedelt; der Palast hat sich bislang nicht zu den Berichten geäußert.
Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate ziehen um, wie ein Sprecher des Kensington-Palasts diese Woche bestätigt hat. Demnach wechselt das Paar mit seinen drei Kindern, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), innerhalb des weitläufigen Geländes um Schloss Windsor die Bleibe.
William und Kate: Vom Cottage ins Schloss
Bisher lebte das Thronfolgerpaar in dem eleganten, aber vergleichsweise bescheidenen Anwesen Adelaide Cottage. Künftig sollen sie in der großzügigeren Forest Lodge wohnen. Es handelt sich dabei um ein deutlich repräsentativeres Gebäude mit acht Schlafzimmern. Man könnte wohl auch von einem kleinen Schloss sprechen.
Berichten zufolge soll William auch nach seiner Thronbesteigung in der Forest Lodge wohnen bleiben wird
Dazu mehr:
Zwei Familien umgesiedelt
Der geplante Umzug des britischen Thronfolgers und seiner Familie geht aber nicht ohne Probleme über die Bühne gehen. Zwei Familien seien aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen, damit der Prinz und die Prinzessin von Wales in ihr neues Heim - das schon jetzt als ihr "ewiges Zuhause" bezeichnet wird - einziehen können, berichtet die Mail on Sunday.
Demnach habe das Ministerium für Staatssicherheit erfahren, dass Anfang des Sommers zwei verschiedene Familien, die in Cottages neben dem Landhaus lebten, aufgefordert wurden, ihre Häuser zu räumen. Die Cottages, die aus den Ställen des Forest Lodge umgebaut wurden, wurden offenbar vom Crown Estate vermietet. Die Umsiedelung der Wales-Familie bringt also Beschwerlichkeiten für die Anrainer mit sich, die angeblich von der Aufforderung überrumpelt wurden.
Die Mieter sollen "überrascht" gewesen sein, als sie zum Auszug aus ihren Häusern aufgefordert wurden.
Laut Mail on Sunday sollen die betroffenen Anwohner in ähnliche oder bessere Unterkünfte anderswo im Great Park umgezogen sein.
"Man hat ihnen gesagt, sie sollten ausziehen", wird eine Quelle zitiert. "Ich schätze, man hat ihnen einen anderen Ort zugewiesen, aber man hat ihnen gesagt, sie müssten umziehen". so der Insider weiter. "Damit hatten sie nicht gerechnet. Die Häuser liegen ganz in der Nähe der Lodge, also wollen sie nicht, dass irgendjemand dort wohnt, wenn dort Royals wohnen."
Der Palast hat den Bericht bisher nicht kommentiert.
