Königliche Revolution? Prinz William könnte Onkel Andrew zu Fall bringen

Das neue Buch mit Titel "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" schildert den Tiefen Fall von König Charles' III. Bruder Prinz Andrew und bringt bisher unbekannte Details über dessen vermeintliche Machtgier ans Licht. Spekuliert wird, ob das neue Enthüllungsbuch sogar dazu beitragen könnte, dass der Herzog von York endgültig vom Hof verbannt werden könnte. William könnte Prinz Andrew Privilegien entziehen Und glaubt man Palast-Insidern, könnten Prinz Andrew spätestens nach Prinz Williams Thronbesteigung seine noch übrig gebliebenen Privilegien entzogen werden. "Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu wissen, dass ihre Monarchie frei von Skandalen ist", soll William seinem engsten Kreis laut Quellen von RadarOnline.com anvertraut haben.

Charles ältester Sohn soll bereits seit Langem ein angespanntes Verhältnis zu seinem Onkel Andrew haben. Von den Kontroversen um den Duke of York soll er die Nase voll haben. Während Charles dem Beispiel seiner Mutter, der verstorbenen Königin Elizabeth II. folgt und bestrebt ist, Familienstreitigkeiten privat zu halten, berichten hochrangige Palastmitarbeiter, dass William zu gegebener Zeit mit dieser Tradition brechen und härter durchgreifen könnte. "William ist weitaus hartnäckiger als Charles, wenn es darum geht, den Ruf der Monarchie zu schützen", behauptet ein ehemaliger Höfling gegenüber Radar Online. Er sei sich des Schadens bewusst, den Andrew dem Ruf des Königshauses zugefügt hat, und werde auch nicht vor Handlungen zurückschrecken, die seine Großmutter oder sein Vater möglicherweise vermieden haben. "Andrews Herzogtum könnte zur Debatte stehen, wenn William den Thron besteigt", so der Insider weiter.