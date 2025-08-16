Prinz William und Kate: Beratung wegen "schwieriger" Familienangelegenheit

Prinz William und Prinzessin Kate ziehen zusammen drei Kinder groß. Beiden soll es ein Anliegen sein, dass ihre Söhne Prinz George und Prinz Louis sowie ihre Tochter Prinzessin Charlotte trotz ihres Lebens in der Öffentlichkeit unter möglichst bodenständigen Bedingungen aufwachsen. William und Kate stehen bei Kindeserziehung vor Herausforderung Die Erziehung ihrer Sprösslinge - insbesondere der von George, der eines Tages seinen Opa Charles III. und seinen Vater als König beerben wird - bringt jedoch eine Reihe an Herausforderungen mit sich. Royal-Experten raten William und Kate zudem dringen dazu, dass Prinz Andrew und Prinz Harry ihnen "eine Warnung sein sollten", was die Erziehung ihrer eigenen drei Kinder angeht.

Königshauskorrespondenten der Daily Mail berichten, das Ehepaar würden daran arbeiten, sicherzustellen, dass Georges jüngeren Geschwister nicht den Weg von Andrew und Harry als lästige "Ersatzkinder" in der Königsfamilie einschlagen. Das sei auch notwendig, betont einer der Experten. "Ich denke, Andrew und Harry sollten Prinz William und Catherine eine Warnung sein, dass es sehr schwierig ist, mit diesem 'Ersatz" umzugehen", so ein Adels-Kenner im m Podcast "Palace Confidential". Und weiter: "Wir haben in beiden Fällen gesehen, dass sie [...] mit der falschen Einstellung aufgewachsen sind, mit dieser Bitterkeit, diesem Groll bei Harry und dann in Andrews Fall mit dieser Art von seltsamem Anspruchsdenken." "Nach allem, was wir gehört haben, bemühen sich William und Catherine ernsthaft, dies zu vermeiden, aber es ist in dieser Hinsicht schwierig", so der Experte.