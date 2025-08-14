Fürstin Charlènes Geschenk an ihre Kinder, das sie "das ganze Leben behalten" werden

Die Zwillinge im monegassischen Fürstenhaus, Gabriella und Jacques, sind schon früh ans Wasser herangeführt worden. Fürstin Charlène, die früher Profischwimmerin war, sagte der Zeitung Ouest France, ihre Kinder hätten schon sehr früh schwimmen gelernt. "Das Wasser ist Teil meines Lebens und ich wollte, dass sie sich ab dem jüngsten Alter wohlfühlen und in Sicherheit sind."

Gabriella und Jacques sollen sich im Wasser frei und sicher fühlen

Das frühe Schwimmenlernen bedeute laut Charlène auch, sich selbst und das Element Wasser zu respektieren. "Es geht mir nicht darum, Meister aus ihnen zu machen, aber ihnen diese Freiheit und diese Sicherheit zu geben, die mit der Beherrschung des Wassers kommt." Denn schwimmen zu können sei ein Geschenk, das man das ganze Leben behalte.