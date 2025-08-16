Nie gesehene Aufnahmen: Die "intime und poetische" Welt von Fürstin Grace Kelly

Bis 14. September hat man die Möglichkeit, in Monaco eine ganz besondere Ausstellung zu besuchen.

"Schmuck, persönliche Gegenstände, Fotografien" - die neue Ausstellung mit dem Titel "Grace" über die 1982 verstorbene ehemalige Fürstin von Monaco Grace Kelly präsentiert "Schätze, die selten oder nie der Öffentlichkeit gezeigt werden", heißt es auf dem offiziellen Account des monegassischen Fürstenhauses.

Fürstenpalast zeigt Grace Kellys " poetische und intime Welt"

Besucher würden die Möglichkeit erhalten, "die poetische und intime Welt von Fürstin Grace" zu betreten. Und weiter: "Bisher unveröffentlichte Porträts, persönliche Gegenstände, Schmuck und Accessoires, die der Fürstin am Herzen lagen, erzählen die bewegende Geschichte der Frau hinter der Ikone: einer sensiblen, brillanten, mutigen und freien Persönlichkeit."