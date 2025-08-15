Erstaunlich viel Köpfchen: Promis mit dem höchsten IQ

Als Rocky schlug er sich regelmäßig mit seinen Gegner die Köpfe ein, dabei kann er im echten Leben genau mit Köpfchen punkten – US-Action-Held Sylvester Stallone hat angeblich einen IQ von 160. Das zeigt sich nicht nur durch seinen Spitznamen "Sly" (schlau), sondern auch künstlerisch, gilt er doch als begabter Maler.

Die Super-Hirne unter den Hollywoodstars

Ebenfalls nicht nur Muckis – sondern auch viel Hirnkapazität – hat sein Kollege Dolph Lundgren. Mit einem IQ von 160 studierte er Chemie-Ingenieurwesen, erhielt ein Stipendium für das Massachusetts Institute of Technology, eine der besten Technik-Unis der Welt und spricht neben Schwedisch und Englisch auch Spanisch, Deutsch, Japanisch und Französisch.