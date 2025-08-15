Erstaunlich viel Köpfchen: Promis mit dem höchsten IQ
Als Rocky schlug er sich regelmäßig mit seinen Gegner die Köpfe ein, dabei kann er im echten Leben genau mit Köpfchen punkten – US-Action-Held Sylvester Stallone hat angeblich einen IQ von 160. Das zeigt sich nicht nur durch seinen Spitznamen "Sly" (schlau), sondern auch künstlerisch, gilt er doch als begabter Maler.
Die Super-Hirne unter den Hollywoodstars
Ebenfalls nicht nur Muckis – sondern auch viel Hirnkapazität – hat sein Kollege Dolph Lundgren. Mit einem IQ von 160 studierte er Chemie-Ingenieurwesen, erhielt ein Stipendium für das Massachusetts Institute of Technology, eine der besten Technik-Unis der Welt und spricht neben Schwedisch und Englisch auch Spanisch, Deutsch, Japanisch und Französisch.
Auch Schauspieler Matt Damon, der von 1988 bis 1992 in Harvard studierte, kann Berichten zufolge einen IQ von 160 vorweisen, ebenso wie sein Kollege Ashton Kutscher.
Sechs Punkte darunter liegt angeblich Akte-X-Star David Duchovny, gleichauf mit Leinwand-Ikone Sharon Stone, die mit 15 Jahren an der Edinboro Universität in Pennsylvania angenommen wurde.
Die dreifache Oscar-Preisträgerin Meryl Streep hat einen kolportierten IQ von 143. Sie studierte am Vassar College in New York, schrieb sich in den Drama-Studiengang ein und erlangte ihren Master an der Universität Yale. Streep vergibt außerdem Stipendien in Englisch und Mathematik an der Universität von Massachusetts.
"Thelma & Louise"-Star Geena Davis spielt mit einem angeblichen IQ von 140 drei Instrumente (Klavier, Flöte, Orgel), spricht mehrere Sprachen fließend und war sogar olympische Bogenschützin.
