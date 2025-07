Prinz George steht nach seinem Vater an zweiter Stelle der britischen Thronfolge. Allerdings ist diese Regelung nicht in Stein gemeißelt, wie der Verfassungsexperte Craig Prescott von der Royal Holloway University of London im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur erklärt. "Soweit ich weiß, ist es üblich, dass der Monarch diese Regel für einen bestimmten Flug aussetzen kann, das war auch in der Vergangenheit so", so der Experte. Die Frage sei zudem, in welcher Form das Königshaus die Praxis überhaupt beibehalten werde.

Laut Prescott könnte es etwa sein, dass Vater und Sohn gerade bei kurzen Flügen weiter gemeinsam an Bord sind - aus Umweltgründen und um zu sparen. Denn ursprünglich sei die Regel zu einer Zeit geschaffen worden, als Flugreisen noch deutlich unsicherer waren, erklärt der Experte.