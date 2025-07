Palast-Butler: Diana gab William und Harry "bereitwillig auf"

William und Harry sollten "in königliche Familie integriert" werden

Der frühere Butler von Prinzessin Diana, Paul Burrell, erzählt im Gespräch mit dem Magazin Marie Claire, dass sich auch die Sommerferien für die jungen Prinzen danach veränderten.

Von der Trennung ihrer Eltern bis zu Dianas Tod "hatte sie die Burschen (in den Ferien) jedes Jahr nur für zwei Wochen (...)", so Burrell. "Sie sagte, es sei wichtig, dass sie mit ihren Cousins und Cousinen aufwachsen, bei der königlichen Familie in Balmoral."

Diana lebte nach der Scheidung weiter im Kensington-Palast. Die Entscheidung habe sie mit Blick in die Zukunft getroffen. "Der Sommer hat ihr Spaß gemacht, aber ihr war klar, dass sie den Rest des Jahres und die Zeit außerhalb des Internats mit ihrem Vater und ihren Freunden verbringen würden", so Burrell. "Sie erkannte, dass sie heranwuchsen und in die königliche Familie integriert werden mussten, denn William wird eines Tages König sein und Harry wird ihn dabei unterstützen."

"Sie hat sie bereitwillig aufgegeben", so Burrell im Marie Claire-Gespräch. "Sie hat sie vermisst." Diana habe ihre Söhne im Sommer "nirgendwo hin mitnehmen" können. "Sie hatte nur den Kensington Palace, also musste sie mit ihnen im Urlaub verreisen, und es ging meistens an den Strand".

Im Sommer 1997 sollen Harry und William Marie Claire zufolge einen letzten Urlaub mit ihrer Mutter am Meer verbracht haben. Den Rest der Ferien blieben sie dann mit Charles, Königin Elizabeth II. und Prinz Philip in Schottland. "Zum Zeitpunkt des Todes der Prinzessin waren sie in Balmoral, weil sie (zuvor) im Sommer zwei Wochen mit Diana verbracht hatten", so Burrell. "Normalerweise nahm sie sie mit nach Necker Island oder an einen anderen abgelegenen Ort."