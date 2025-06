Warum von Prinzessin Diana nie Mäntel versteigert werden

Kampf gegen Obdachlosigkeit

Ein spezielles Kleidungsstück gäbe es dem Executive Director des Auktionshauses, Martin Nolan, zufolge aber nie zu ersteigern. "Wir sehen so, wie großzügig Diana war, weil sie immer etwas verschenkte. Einen Mantel von Diana werden wir nie versteigern können, weil sie früher im Jänner oder Februar - bei eisiger Kälte - ihren Butler, ihr Personal oder Freunde durch London fahren ließ", erzählte er dem US-People-Magazin. "Wenn sie so auf obdachlose Personen aufmerksam wurde, hat sie ihre Mäntel verschenkt", so Nolan. "So war sie - sie machte keine große Sache draus."

Prinzessin Diana hatte dem Kampf gegen Obdachlosigkeit viel Engagement gewidmet. Sie nahm Sohn Prinz William auch einmal mit in eine Obdachlosenunterkunft, als dieser elf Jahre alt war. Zu seinem 40. Geburtstag hatte William angekündigt, stärker in diese Fußstapfen treten zu wollen und setzte Akzente in eine ähnliche Richtung: Damals war er mit roter Weste und Kappe beim Verkaufen der Obdachlosenzeitung Big Issue in den Straßen Londons zu sehen.