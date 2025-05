Prinz Georges Lieblingsessen: Eine überraschende Wahl für einen 11-Jährigen

Im Gespräch mit der Daily Mail verriet er vor einigen Jahren: "(William ist) unglaublich - ich warte auf den Anruf, denn offenbar ist Spaghetti Carbonara das Lieblingsgericht seines kleinen Buben, also warte ich auf den Anruf, um es für ihn zu kochen." Eine "untypische Wahl" für ein Kind in seinem Alter, schrieben britische Medien.

George soll generell abenteuerlustig sein. Der britischen Survival-Ausbilder und Moderator Bear Grylls habe ihn einmal dazu überredet, ein Insekt zu probieren. "Wir unterhielten uns und während wir uns plauderten, lief ein Strom von Ameisen über seine Füße. Er sah mich mit diesen erstaunlichen, großen Augen an und ich sagte: 'Komm schon, wir müssen eine essen!' Er entgegnete: 'Wirklich?!', und dann aß er eine", schilderte Grylls der Nachrichtenplattform Daily Record zufolge in der Sendung "Good Morning Britain".

"Es hat ihm gefallen", zitierte die Sun eine Quelle. "Es ist der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen."

Auch Georges Eltern hätten den Flug am letzten Tag der Sommerferien beobachtet. Sie waren aber nicht mit an Bord, dort wurde George von einem Fluglehrer begleitet. Eine offizielle Bestätigung gab es nicht, die Royal Family macht in der Regel keine Angaben zu den Freizeitaktivitäten der Kinder von William und Kate.

"Die Royal Family hat eine stolze Fliegertradition, und es sieht so aus, als sei nun George an der Reihe", wurde ein Augenzeuge auf dem Waltham Airfield nahe Maidenhead zitiert. Der Flugplatz liegt nur rund 20 Minuten Fahrzeit vom Anwesen der Familie auf Schloss Windsor entfernt. Auch Georges Urgroßvater Prinz Philip hatte einst in Waltham das Fliegen gelernt, allerdings erst mit 31 Jahren. Großvater König Charles III. verbrachte einst vier Monate bei der Royal Air Force, und Vater William begann mit 27 Jahren während seiner Zeit in der Armee mit dem Training, bevor er Pilot eines Rettungshubschraubers wurde. Georges Onkel Prinz Harry lernte ebenfalls beim Militär das Fliegen und diente als Bordschütze eines Hubschraubers in Afghanistan.

Künftiger König

Ob der Prinz bereits die Bürde der Verantwortung spürt, die einmal auf ihm lasten wird? Mit Anzug und Krawatte wirkt er bei Auftritten jedenfalls wie eine Miniaturversion seines Vaters. Bekannt ist, dass George leidenschaftlicher Fußball-Fan ist. Ganz zum Leidwesen seines Vaters ist er ein Anhänger des Chelsea FC. "Ich sagte zu ihm, du kannst dir jeden Verein außer Chelsea aussuchen, also entschied er sich natürlich für Chelsea", verriet William einmal der BBC. Es wäre also nicht verwunderlich, sollte George seinem Vater eines Tages nicht nur auf dem Thron, sondern auch in der Rolle als Präsident des englischen Fußballverbands FA nachfolgen.