Prinzessin Dianas "Vorhersage" über William wurde jetzt wahr

Der britischen Adelsexpertin Jennie Bond zufolge habe Diana den Erfolg und die Beliebtheit ihres älteren Sohnes und heutigen Thronfolgers vorausgesehen. "William macht ganz offensichtlich etwas sehr richtig. Seine ungezwungene, zugängliche Art, seine Arbeit zu machen, kommt bei der Öffentlichkeit gut an", sagte sie der Zeitung Mirror.

Der britische Prinz William hat seine Mutter früh verloren - Prinzessin Diana kam 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben. William war damals 15, Bruder Harry zwölf Jahre alt.

"Das Land hat großes Glück, William zu haben"

"Er posiert für Selfies mit der Menge und bedient sogar die Kamera für sie, wenn sie nervös werden. All das ergibt einen Prinzen und zukünftigen König, der trotz seines privilegierten Status recht kontaktfreudig zu sein scheint", so Bond. Diana habe einst zu ihr gesagt: "William ist in Ordnung. Das Land hat großes Glück, William zu haben." Die Adelsexpertin stimmte zu: "Ich glaube, sie hatte Recht."

Und tatsächlich: William ist jetzt das beliebteste Mitglied der Royal-Family, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im August ergab. Danach folgt seine Ehefrau Prinzessin Kate.

Prinzessin Diana ist am 31. August 1997 im Alter von 36 Jahren gestorben, als ihr Wagen auf der Flucht vor Paparazzi in einem Pariser Tunnel zerschellte. Ihre beiden Söhne, die das tragische Schicksal ihrer Mutter jahrelang zusammengeschweißt zu haben schien, haben sich inzwischen entfremdet. Beide ringen sie um ihr Vermächtnis. Prinz Harry hatte sich mit seiner Frau Herzogin Meghan von seinen royalen Pflichten zurückgezogen. Mittlerweile leben die beiden mit ihren zwei Kindern Archie und Lilibet in den USA.