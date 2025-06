Bericht: Prinz Harry überlegte, seinen Namen ändern zu lassen

Earl Spencer, der Bruder von Harrys verstorbener Mutter Prinzessin Diana, habe ihm sein Vorhaben ausgeredet. "Sie führten ein sehr freundschaftliches Gespräch und Spencer riet ihm davon ab, einen solchen Schritt zu unternehmen", sagte ein Freund Harrys der Daily Mail. Hätte er sich dafür entschieden, wäre das wohl vor allem für König Charles schwer zu verdauen gewesen. Denn der Name geht vor allem auf seine Eltern zurück.

Name mit Geschichte

Das Adelsgeschlecht der Windsors folgte nach dem Tod von Königin Victoria 1901 der Hannover-Dynastie auf den britischen Thron. Bis 1917 trug das Herrscherhaus allerdings den Namen Sachsen-Coburg und Gotha nach dem deutschen Ehemann von Königin Victoria. Dann strich Victorias Enkel, König George V., den alten Hausnamen und änderte ihn in Windsor. Dazu bewogen hatte ihn die anti-deutsche Stimmung des Ersten Weltkrieges. Der Name geht auf die gleichnamige königliche Residenz nahe London zurück. Charles' Mutter Königin Elizabeth II. bestätigte bei ihrer Thronbesteigung 1952 den Namen Windsor für die königliche Familie. Für ihre eigenen Kinder und Nachkommen in direkter Linie legten sie und ihr Mann Philip aber 1960 den Nachnamen Mountbatten-Windsor fest. Der als Grieche geborene Prinz Philip hatte den Namen Mountbatten 1947 angenommen, als er britischer Staatsbürger wurde.