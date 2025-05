Camilla musste sich während Kanada-Tour mit Charles dieser Angst stellen

Der britische König Charles war am Montag zusammen mit seiner Frau Camilla mit großem Pomp in der kanadischen Hauptstadt Ottawa empfangen worden. Pferde führten die Wagen-Eskorte des Monarchen am Dienstag zum Parlament des Landes, wo Soldaten zu Ehren Charles III. aufgereiht und Kanonenschüsse abgefeuert wurden.

Grant Harrold, früherer Butler im Palast, enthüllte, worauf die Königin bei Auslandtrips am liebsten verzichten würde. "Camilla ist definitiv kein Fan vom Fliegen", erzählte er dem Magazin Marie Claire zufolge. "Sie muss zwar in der ganzen Welt herumreisen, aber das Flugzeug war noch nie ihr Lieblingsverkehrsmittel." Trotzdem: "Sie mag diese Angst haben, aber sie weiß, damit umzugehen", so Harrold, der auch kleine Einblicke in den Ablauf einer königlichen Flugreise gab. "Wenn die Royals fliegen, gibt es keine Sicherheitskontrollen, keine Scanner und kein begrenztes Gepäck", schilderte er. Nachdem sie "Tee, Kaffee und Kekse" in einer "VIP-Lounge" bekommen haben, "gehen sie ohne Ticket direkt ins Flugzeug". Dort würden die Royals dann aus einer Speisekarte auswählen können, was sie essen möchten, so der ehemalige Butler.

"Turbulente" Trips

Diese Art des Reisen habe aber auch Schattenseiten: "Sie fliegen mit einem Jet, und das bedeutet, dass es sehr luxuriös ist. Aber der Nachteil dieser Jets, in denen ich saß, war, dass sie offensichtlich klein und sehr anfällig für Turbulenzen waren."