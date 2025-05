Clint Eastwood (95) im Interview: "Mach etwas Neues oder bleib zu Hause"

Sie sind heute in der beneidenswerten Position, dass Sie machen können, was Sie wollen, und kein Studio es wagt, Ihre Ideen abzulehnen…

Was halten Sie nach einer 70-jährigen Karriere im Filmbusiness von den derzeitigen Entwicklungen?

Ich sehne mich nach den guten alten Tagen, wo Drehbuchautoren in kleinen Bungalows am Studiogelände Filme wie "Casablanca" geschrieben haben. Wo jeder eine neue Idee hatte. Wir leben in einer Ära der Remakes und Franchises. Ich habe dreimal Fortsetzungen gedreht, aber das interessiert mich schon lange nicht mehr. Meine Philosophie ist, mach etwas Neues oder bleib zu Hause.

Tim Robbins beschreibt Sie als "schnellen Regisseur" und sagt, er war sehr froh, dass er nicht 20 Takes derselben Szene drehen musste, sondern dass Sie genau wussten, wenn er schon nach dem zweiten gut war. Liegt das daran, dass Sie eben auch Schauspieler sind, und daher Schauspieler besser verstehen?

Ich habe es meistens mit erfahrenen Schauspielern zu tun, die gut vorbereitet zu Dreharbeiten kommen. Ich bin dagegen, eine Szene zu Tode zu dreschen, nur weil ich so viele Möglichkeiten wie geht für den Schnitt haben will. Die meisten guten Schauspieler sind im ersten und zweiten Take am besten. Und bei Kinderdarstellern habe ich einen Trick: da gibt es Szenen in meinen Filmen, die ich von den Proben nehme. Je unbeobachteter sich Kinder fühlen, desto besser sind sie.

Schauspielerinnen, die Sie kennen und/oder mit Ihnen gearbeitet haben, schwärmen in den höchsten Tönen von Ihnen. Schauspieler übrigens auch, aber bei den Damen gelten sie als besonders charmanter Mann. Stört das Ihre jeweilige Partnerin nicht? Die Frauen in meinem Leben haben immer gewusst, dass ich sie nicht verlassen werde, nur weil ich mit anderen Frauen flirte. Ich bin glücklich mit meinem Leben. Ich bin zwar ab einem gewissen Zeitpunkt immer älter gewesen als meine Frauen, aber ich fühle mich genauso jung wie sie, zumindest mental. Und körperlich bin ich noch immer gut unterwegs, es wird sich also auch in dieser Hinsicht hoffentlich noch lange niemand um mich kümmern müssen.