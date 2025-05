Das Sandwich, das Queen Elizabeth angeblich 90 Jahre lang jeden Tag aß

Bei Königin Elizabeth II. sorgte einst ein Deutscher dafür, dass etwas Schmackhaftes auf den Tisch kommt - und in die Handtasche. Stefan Pappert war etwa auch den Vorbereitungen zum 70. Thronjubiläum im Jahr 2022 beteiligt. Als Royal Chef war er rund um die Uhr für die Versorgung Ihrer Majestät zuständig. "Es geht natürlich in erster Linie darum, dass die Queen genug zu essen hat", sagte Pappert damals der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn sie nach London fahren muss, ist ein bisschen was eingepackt. Da haben wir ein paar Cookies mit drin in der Handtasche. Da hat sie Säfte dabei und Wasser. Manchmal ist man mehr Logistiker als Koch."

Queen liebte "jam pennies" Darren McGrady, ebenfalls früherer Koch der Queen, hatte schon ihren Lieblings-Nachmittagssnack verraten. In Erinnerung geblieben sind ihm auch die jährlichen Gartenpartys der Queen: "Bei 6.000 Personen pro Gartenparty ist das eine Menge Essen, und zum Glück müssen die Köche nur das königliche Teezelt versorgen." Dafür sei dann eine Auswahl an unterschiedlichen Sandwiches vorbereitet worden. Die Queen dürfte eine bestimmte Vorliebe gehabt haben: "Der Königin wurden als kleines Mädchen "jam pennies" serviert, die sie seither immer zum Nachmittagstee gegessen hat. Es ist ganz einfach: Man braucht nur Brot und Marmelade, typischerweise Erdbeermarmelade und ein bisschen Butter", so McGrady. Die britische Nachrichtenplattform express.co.uk titelte gar, die Queen habe das einfache Sandwich 90 Jahre lang jeden Tag gegessen. Ihren Namen haben die Marmeladen-Sandwiches ihrer Form zu verdanken: Mit einer Keksform werden vor dem Servieren runde "Pennies" - "Pfennige" - aus dem Brot ausgestochen. Und das hatte einen speziellen Grund.

In einem Dokumentarfilm mit dem Titel "Secrets of the Royal Kitchen" beschrieb der ehemalige Royals-Koch Graham Newbould, warum bei Elizabeth keine spitzen Formen auf dem Teller landeten: "Die Royals essen nie quadratische Sandwiches, weil die Tradition besagt, dass jeder, der ihnen spitz zulaufendes Essen präsentiert, versucht, den Thron von England zu stürzen."

Queen aß "ganz normal" Und was hat die Queen am liebsten gegessen? "Ein Lieblingsessen gibt's in dem Sinne nicht", sagte Stefan Pappert 2022. "Die Queen isst ganz normal, was jeder andere auch essen würde." Die Essgewohnheiten der Königin hätten sich in ihren letzten Jahren allerdings etwas geändert. "Wir haben das Essen ein bisschen salziger gestaltet, einfach weil der Geschmack im Alter abnimmt. Wir haben aber die Portionen kleiner gemacht. Es gibt nicht mehr Riesenteller."

Über den gesamten Tag verköstigte Stefan Pappert die im September 2022 im Alter von 96 Jahren verstorbene Königin acht Mal, "einfach um ihr auch immer wieder Kalorien zuzuführen", schilderte er einst. Neben den Säften und Cookies gibt es Leckereien wie Bananenbrot, Apfelzimtbrei und Holunderküchlein - und zu Weihnachten eine deutsche Tradition. "Wir haben den Münchner Stollen da", erzählte Pappert damals. "Der ist eine Riesenattraktion. Das geht immer."