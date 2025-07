Adelsexperte über Londoner Geheimtreffen: William dürfte Charles beraten haben

Zwischen König Charles III. und seinem jüngeren Sohn Prinz Harry könnte sich eine Aussöhnung anbahnen. Das behaupteten am Montag zumindest britische Boulevardmedien, die über ein Treffen zwischen hochrangigen Mitarbeitern der Royals in London berichten. Nach dpa-Informationen war die neue PR-Managerin von Harry und seiner Frau Herzogin Meghan, Meredith Maine, tatsächlich vor Kurzem in London.

Sie soll dabei Mitglieder ihres Teams, Medienvertreter, Repräsentanten von Organisationen, deren Schirmherr Harry ist, sowie andere "Interessenvertreter" getroffen haben. Ob es dabei zu einem Gespräch mit dem Kommunikationschef des Buckingham-Palasts, Tobyn Andreae, gekommen ist, wie die Daily Mail unter Berufung auf entsprechende Fotos berichtete, ließ sich aber zunächst nicht bestätigen.

Adelskommentator: Charles von William unterstützt

Das Blatt zitierte eine Insider-Quelle, wonach es sich um ein informelles Treffen gehandelt habe, das erstmals seit Jahren einen Annäherungsprozess anstoßen könne. Der Buckingham-Palast wollte sich dazu bislang aber nicht äußern.