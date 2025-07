Bericht: Prinz Harry soll bei Charles' Begräbnis prominente Rolle spielen

König Charles arbeitet viel und zeigt sich dabei gerne bestens gelaunt und zum Scherzen aufgelegt - aktuell deutet nichts auf einen baldigen Tod hin. Trotzdem darf im Falle des Ablebens eines britischen Monarchen nichts dem Zufall überlassen werden. Der britischen Zeitung Telegraph zufolge ist auch Prinz Harry in die bestehenden Bestattungspläne eingebunden. Das Verhältnis zwischen Vater uns Sohn gilt nach diversen Vorwürfen als zerrüttet. Der Telegraph berichtet, dass auch Harrys Frau Meghan und seine Kinder Archie und Lilibet bei den Trauerfeierlichkeiten willkommen sein werden. Erwartet werde etwa, dass Harry mit Bruder William - der dann König ist - eine Trauerprozession durch London anführen wird. Außerdem sollen Harry und Meghan an der Mahnwache in der Westminster Hall teilnehmen und "neben den ranghöchsten Mitgliedern des Königshauses eine prominente Rolle während des Trauergottesdienstes zu spielen".

Anfang Mai sagte der in den USA lebende Harry in einem BBC-Interview, er möchte sich mit dem britischen Königshaus versöhnen. Das Leben sei kostbar, so der Prinz. Und er wisse nicht, wie lange sein Vater noch zu leben habe. "Es wäre schön, sich zu versöhnen." Es sei in Charles' Interesse, dass seine Söhne zu seinen Lebzeiten wieder zueinanderfinden, sagte der Royals-Experte und Verfassungsrechtler von der Londoner Universität Royal Holloway Craig Prescott schon Anfang 2025 im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Warum kam es dann bislang nicht zu einer Aussprache? "Das grundlegende Problem ist das Vertrauen", sagte die Adelsbiografin Sally Bedell Smith dem US-People-Magazin. "Der König und William trauen Harry und Meghan keine vertraulichen Gespräche zu."