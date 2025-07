Europas Thronfolgerinnen: Wie lebt man als künftige Königin?

In Europa gibt es insgesamt zwölf Monarchien - und in keiner einzigen steht eine Frau an der Spitze. Doch das dürfte sich künftig ändern.

In Europa gibt es insgesamt zwölf Monarchien - und in keiner einzigen steht eine Frau an der Spitze. Doch das dürfte sich künftig ändern: Mehrere europäische Prinzessinnen warten derzeit auf den Thron. Sie sind nicht nur künftige Staatsoberhäupter, sondern auch Soldatinnen und Studentinnen. Die belgische Thronfolgerin etwa studiert an der Harvard-Universität und bangt angesichts der Pläne der Trump-Regierung um ihren Studienplatz. Einige wissenswerte Fakten über das Leben als künftige Königin.

Von Spanien bis Schweden: Das sind die nächsten Thronfolgerinnen In Belgien, den Niederlanden, Spanien und Schweden sind Frauen die nächsten in der Thronfolge. Zu den jüngsten von ihnen gehört Kronprinzessin Elisabeth (23) von Belgien, die eines Tages als erste Frau in der Geschichte ihres Landes auf dem Thron sitzen wird.

© EPA/Olivier Matthys Kronprinzessin Elisabeth von Belgien

Die niederländische Thronfolgerin Amalia (21) gehört bereits jetzt dem Rat des Staates an, einem Beraterorgan der Regierung.

© EPA/REMKO DE WAAL Prinzessin Amalia

In Spanien dürfte Prinzessin Leonor (19) irgendwann an der Spitze stehen - und wäre das erste weibliche Staatsoberhaupt seit 1868.

© APA/AFP/MARTIN BERNETTI/MARTIN BERNETTI Prinzessin Leonor

In Schweden heißt die Kronprinzessin Victoria (47).

© EPA/KIMMO BRANDT Kronprinzessin Victoria

Oxford, Harvard, Amsterdam: Hier studieren die künftigen Königinnen Wie für viele andere junge Menschen ging es nach der Schule auch für Elisabeth an die Universität. Ihren Bachelor hat sie an der britischen Universität Oxford absolviert, seit einem Jahr studiert sie im Master Public Policy an der Eliteuniversität Harvard in den USA. Die niederländische Prinzessin Amalia wohnt derzeit in einer WG in Amsterdam und studiert dort im Bachelor. Noch ist ungewiss, ob die Trump-Regierung den geplanten Einreisestopp für ausländische Studierende durchsetzen und Elisabeth ihr Studium fortsetzen kann. Der Palast prüft nach eigenen Angaben aktuell mögliche Auswirkungen der Entscheidung der Trump-Administration. Falls alles nach Plan läuft, möchte Elisabeth ihren Master im Mai 2026 abschließen.

Auch der Griff zur Waffe gehört dazu Die belgische Thronfolgerin hat bereits eine zweijährige Ausbildung an der königlichen Militärschule in Brüssel absolviert. Per Gesetz oder Verfassung ist das nicht festgelegt. Aber: "Die Monarchin, in diesem Fall Elisabeth als künftige Königin, muss jederzeit, zumindest symbolisch, in der Lage sein, zu den Waffen zu greifen und ihr Land zu verteidigen", sagt der Royal-Experte Thomas de Bergeyck vom belgischen Sender RTL. Genau wie Elisabeth macht auch Prinzessin Leonor aus Spanien eine militärische Ausbildung: erst im Heer, derzeit bei der Marine und bald bei der Luftwaffe. Das ist üblich, weil der König oder die Königin das Oberkommando des Militärs innehat.

Fast keine Interviews und kaum öffentliche Termine Interviews geben die künftigen Königinnen selten bis gar nicht. Prinzessin Elisabeth wohnt für ihr Studium im Ausland, fernab vom belgischen Medienrummel, sagt de Bergeyck. "Was sie jedoch von anderen Studierenden unterscheidet, ist, dass sie ständig von zwei Leibwächtern begleitet wird", sagt er. Prinzessin Amalia musste wegen einer möglichen Bedrohung von Kriminellen vor einigen Jahren während ihres Studiums vorübergehend nach Madrid ziehen. Einige öffentliche Termine nehmen die Thronfolgerinnen schon jetzt wahr. So hat Elisabeth mit gerade mal neun Jahren ein neues Kinderkrankenhaus der Uniklinik Gent offiziell eingeweiht, das nach ihr benannt wurde. Die royalen Hobbys: Rudern, Reiten, Ballett Sportliche Aktivitäten gehören bei den jungen Thronfolgerinnen dazu. Nach Angaben des belgischen Palasts fährt Elisabeth gerne Ski, rudert und segelt. Sie spielt Klavier und spricht mehrere Sprachen: neben Niederländisch, Französisch und Englisch auch - im Gegensatz zu ihren Geschwistern - Deutsch. "Elisabeth verkörpert ein modernes Bild der belgischen Monarchie", sagt Adelsexperte de Bergeyck. "Eine gebildete junge Frau, mehrsprachig, weltoffen und engagiert für zeitgemäße Werte wie gesellschaftliche Verantwortung und Geschlechtergleichheit." Prinzessin Amalia soll als Kind niederländischen Medien zufolge unter anderem Hockey, Judo, Reiten und Geige spielen gelernt haben. Die Thronfolgerin Leonor gilt als verträumt und ist laut spanischen Medien zwar etwas schüchtern, aber auch besonnen, umsichtig und gut organisiert. Zu ihren Hobbys gehören Volleyball und Ballett.