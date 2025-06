Ohne Rücksicht auf Etiketten versuchte Stéphanie von Monaco in den 1980er-Jahren, sich als Sängerin und Künstlerin einen Namen zu machen. Ihre erste Platte Mitte der 80er-Jahre mit dem Titel "Ouragan" (englisch: "Irresistible") wurde ein Hit und eroberte die Charts in mehreren Ländern. Auch "One Love To Give", ihre Single-Auskopplung, stürmte die Hitlisten. Als neuer Stern am Musikhimmel erstrahlte die Pop-Prinzessin jedoch nur kurze Zeit. Auch ihre Karriere als Designerin war von kurzer Dauer. 1985 lancierte sie "Pool Position", eine Kollektion von Badeanzügen und Strandbekleidung, für die sie auch als Mannequin posierte. Ein Abenteuer, das 1987 endete. Heute geht Stéphanie von Monaco, die am 1. Februar 60 Jahre alt wurde, in ihrer Rolle als Wohltäterin, dreifache Mutter und Großmutter zweier Enkelinnen auf.