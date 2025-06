Baba, Venedig: Mega-Hochzeitsfeier von Bezos und Sánchez ging zu Ende

US-Milliardärs Jeff Bezos und seine neue Ehefrau Lauren Sánchez haben am Sonntagnachmittag Venedig verlassen. Am Ende mehrtägiger Hochzeitsfeierlichkeiten in der Lagunenstadt erreichte das Paar den Flughafen Nicelli auf dem Lido von Venedig und ging dort an Bord eines Helikopters. Lauren Sánchez Bezos, die auch Pilotin ist, saß selbst am Steuer des Hubschraubers. Nach etwa einer Stunde Flug landete der Hubschrauber in Kroatien. Dort ging das Paar an Bord der "Abeona", einem Tender, der es zu Bezos' Jacht "Koru" vor der Küste von Umag in Kroatien brachte. Davor hatten auch die Hochzeitsgäste Ivanka Trump, Tochter von US-Präsidenten Donald Trump, und ihre Familie Venedig wieder verlassen, wie italienische Medien berichteten.

Maskenball im Arsenal am Samstagabend Mit einem großen Maskenball im venezianischen Stil des 18. Jahrhunderts waren am Samstagabend in Venedig die dreitägigen, prunkvollen Hochzeitsfeierlichkeiten des US-Milliardärs und seiner Frau zu Ende gegangen. Mit dem Ball auf einem ehemaligen Werftgelände im Viertel Arsenale, einem historischen Areal aus der Blütezeit der Republik Venedig, verabschiedete sich das frischvermählte Ehepaar von rund 200 prominenten Gästen. Auch dieses Event - ebenso wie die Feier am Freitagabend auf der Insel San Giorgio vor dem Markusplatz - war exklusiv und streng abgeschirmt. Die Gäste wurden gebeten, keine Fotos oder Videos zu machen, wie Medien berichteten. Das Abschlussfest galt als Hommage an die Tradition des venezianischen Karnevals und den Glanz der einstigen Republik - mit prunkvollen Gewändern, auffälligen Perücken und Tänzerinnen. Das Arsenale war in den vergangenen Jahren mehrfach Schauplatz spektakulärer Karnevalsaufführungen - mit Performances von Künstlern direkt auf dem Wasser. Menü bestand ausschließlich aus venezianischen Spezialitäten Das Menü des Abendessens bestand ausschließlich aus venezianischen Spezialitäten, darunter Bigoli in Salsa (dicke Nudeln mit Sardellensauce), Tintenfische in Tomatensauce, der für Venezianer unverzichtbare Baccalà (Stockfisch) und das Dessert Tiramisù. Ein Rätsel bleibt der im Vorfeld angekündigte Auftritt von Lady Gaga und Elton John - beide erschienen nicht. Die Stimmung des Ehepaars Bezos soll dies jedoch nicht getrübt haben. Per Wassertaxi erreichten Bezos und Sánchez das Arsenale - sie kamen winkend aus dem Sieben-Sterne-Hotel Aman, warfen Schaulustigen Kusshände zu und erfreuten die wartenden Fotografen mit einem Kuss. Kaum jemandem entging, dass sich die Braut inzwischen bereits als Lauren Sánchez Bezos präsentiert. Der Namenswechsel in den sozialen Medien erfolgte prompt - noch während auf der Insel San Giorgio in der Nacht auf Samstag die Hochzeitsfeier im Gang war. Auf ihren sozialen Netzwerken postete "Lady Amazon" Fotos ihres Hochzeitskleids des Mailänder Modehauses Dolce & Gabbana, das exklusiv für das Modemagazin Vogue entworfen wurde. Am Finger trug die Braut einen neuen 40-Karat-Diamantring, dazu Ohrringe mit vier Diamanten, aus einem einzigen Stein geschliffen, sowie ein Perlenarmband mit den neuen Initialen "LB".